В ХМАО полицейский спас женщину во время родов

Сотрудник Госавтоинспекции Илья Петров помог жительнице Югорска, у которой внезапно начались роды. Патрульный доставил женщину в больницу, рассказала пресс-служба УМВД по ХМАО.
«В Югорске сотрудник Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Илья Петров нес службу в Зеленой зоне. На улице Арантурская он заметил стоящую на дороге девушку, которая пыталась остановить проезжающие автомобили. Перепуганная женщина рассказала, что у нее неожиданно начались роды и ей срочно нужно в больницу», — сообщается в telegram-канале полиции Югры.
Петров сообщил о произошедшем в дежурную часть и со спецсигналами доставил роженицу в приемное отделение Югорской городской больницы. «Девушку уже ждали медицинские работники, которые незамедлительно оказали квалифицированную помощь и помогли появится на свет мальчику», — уточняют в полиции.
Ранее URA.RU писало о том, что жителю Сургута пришлось самостоятельно принимать роды у своей жены, консультируясь по телефону с диспетчером скорой помощи. Роды прошли успешно, и на свет появился мальчик.
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