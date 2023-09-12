В ХМАО полицейский спас женщину во время родов

Сотрудник ГАИ довез в больницу жительницу ХМАО, у которой начались роды

13 сентября 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Женщина попросила помощи у сотрудника ГАИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудник Госавтоинспекции Илья Петров помог жительнице Югорска, у которой внезапно начались роды. Патрульный доставил женщину в больницу, рассказала пресс-служба УМВД по ХМАО. «В Югорске сотрудник Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Илья Петров нес службу в Зеленой зоне. На улице Арантурская он заметил стоящую на дороге девушку, которая пыталась остановить проезжающие автомобили. Перепуганная женщина рассказала, что у нее неожиданно начались роды и ей срочно нужно в больницу», — сообщается в telegram-канале полиции Югры. Петров сообщил о произошедшем в дежурную часть и со спецсигналами доставил роженицу в приемное отделение Югорской городской больницы. «Девушку уже ждали медицинские работники, которые незамедлительно оказали квалифицированную помощь и помогли появится на свет мальчику», — уточняют в полиции. Ранее URA.RU писало о том, что жителю Сургута пришлось самостоятельно принимать роды у своей жены, консультируясь по телефону с диспетчером скорой помощи. Роды прошли успешно, и на свет появился мальчик.

Сотрудник Госавтоинспекции Илья Петров помог жительнице Югорска, у которой внезапно начались роды. Патрульный доставил женщину в больницу, рассказала пресс-служба УМВД по ХМАО. «В Югорске сотрудник Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Илья Петров нес службу в Зеленой зоне. На улице Арантурская он заметил стоящую на дороге девушку, которая пыталась остановить проезжающие автомобили. Перепуганная женщина рассказала, что у нее неожиданно начались роды и ей срочно нужно в больницу», — сообщается в telegram-канале полиции Югры. Петров сообщил о произошедшем в дежурную часть и со спецсигналами доставил роженицу в приемное отделение Югорской городской больницы. «Девушку уже ждали медицинские работники, которые незамедлительно оказали квалифицированную помощь и помогли появится на свет мальчику», — уточняют в полиции. Ранее URA.RU писало о том, что жителю Сургута пришлось самостоятельно принимать роды у своей жены, консультируясь по телефону с диспетчером скорой помощи. Роды прошли успешно, и на свет появился мальчик.