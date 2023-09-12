12 сентября 2023

В Сургуте инвалидов вывезут в лес за грибами

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу, белый гриб
Выезд в лес доступен всем, для маломобильных групп предусмотрены сопровождающие Фото:

Для жителей Сургута с ограниченными возможностями проведут лесной тур за грибами. Организаторы планируют набрать группу из желающих до 30 человек, а маломобильным грибникам предоставят сопровождающих, сообщил URA.RU председатель Сургутской общественной организации инвалидов Юрий Александров.

«По многочисленным просьбам членов Сургутского общества и инвалидов мы организуем грибную охоту. Это инклюзивное мероприятие, в котором могут принять участие люди с инвалидностью и без нее. Выезд в лес доступен всем, для маломобильных групп предусмотрены сопровождающие. С транспортным передвижением нам помогают партнеры», — рассказал Александров.

Кроме грибов, участники смогут собрать ягоды, провести время на природе и пообщаться. «На подобных мероприятиях у участников также есть возможность обучиться новым компетенциям. Например, работе с рацией для личной безопасности при посещении леса», — добавил председатель.

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Для жителей Сургута с ограниченными возможностями проведут лесной тур за грибами. Организаторы планируют набрать группу из желающих до 30 человек, а маломобильным грибникам предоставят сопровождающих, сообщил URA.RU председатель Сургутской общественной организации инвалидов Юрий Александров. «По многочисленным просьбам членов Сургутского общества и инвалидов мы организуем грибную охоту. Это инклюзивное мероприятие, в котором могут принять участие люди с инвалидностью и без нее. Выезд в лес доступен всем, для маломобильных групп предусмотрены сопровождающие. С транспортным передвижением нам помогают партнеры», — рассказал Александров. Кроме грибов, участники смогут собрать ягоды, провести время на природе и пообщаться. «На подобных мероприятиях у участников также есть возможность обучиться новым компетенциям. Например, работе с рацией для личной безопасности при посещении леса», — добавил председатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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