В Сургуте инвалидов вывезут в лес за грибами

13 сентября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Выезд в лес доступен всем, для маломобильных групп предусмотрены сопровождающие Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для жителей Сургута с ограниченными возможностями проведут лесной тур за грибами. Организаторы планируют набрать группу из желающих до 30 человек, а маломобильным грибникам предоставят сопровождающих, сообщил URA.RU председатель Сургутской общественной организации инвалидов Юрий Александров. «По многочисленным просьбам членов Сургутского общества и инвалидов мы организуем грибную охоту. Это инклюзивное мероприятие, в котором могут принять участие люди с инвалидностью и без нее. Выезд в лес доступен всем, для маломобильных групп предусмотрены сопровождающие. С транспортным передвижением нам помогают партнеры», — рассказал Александров. Кроме грибов, участники смогут собрать ягоды, провести время на природе и пообщаться. «На подобных мероприятиях у участников также есть возможность обучиться новым компетенциям. Например, работе с рацией для личной безопасности при посещении леса», — добавил председатель.

Для жителей Сургута с ограниченными возможностями проведут лесной тур за грибами. Организаторы планируют набрать группу из желающих до 30 человек, а маломобильным грибникам предоставят сопровождающих, сообщил URA.RU председатель Сургутской общественной организации инвалидов Юрий Александров. «По многочисленным просьбам членов Сургутского общества и инвалидов мы организуем грибную охоту. Это инклюзивное мероприятие, в котором могут принять участие люди с инвалидностью и без нее. Выезд в лес доступен всем, для маломобильных групп предусмотрены сопровождающие. С транспортным передвижением нам помогают партнеры», — рассказал Александров. Кроме грибов, участники смогут собрать ягоды, провести время на природе и пообщаться. «На подобных мероприятиях у участников также есть возможность обучиться новым компетенциям. Например, работе с рацией для личной безопасности при посещении леса», — добавил председатель.