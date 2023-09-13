МИД Китая потребовал от Киева разъяснений после оскорбления Подоляка

Михаил Подоляк должен выработать «правильно отношение», заявила Мао НинФото: Официальный сайт президента Украины
Киев должен объясниться за заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что КНР обладает слабым интеллектуальным потенциалом. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
«Он (Михаил Подоляк — прим. URA.RU) должен дать разъяснение и объясниться», — сказала Мао Нин на брифинге, отвечая на вопрос про отношение Китая к соответствующему заявлению. Ее слова доступны на официальном сайте МИД КНР. Также дипломат напомнила Украине, что Китай занимает ответственную позицию по конфликту Киева с РФ. Нин призвала Подоляка выработать «правильное отношение».
Ранее Подоляк оскорбил Китай, назвав интеллектуальный потенциал страны слабым. Советник главы ОП считает, что КНР не понимает, что такое современный мир, передает «Царьград».
Киев должен объясниться за заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что КНР обладает слабым интеллектуальным потенциалом. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. «Он (Михаил Подоляк — прим. URA.RU) должен дать разъяснение и объясниться», — сказала Мао Нин на брифинге, отвечая на вопрос про отношение Китая к соответствующему заявлению. Ее слова доступны на официальном сайте МИД КНР. Также дипломат напомнила Украине, что Китай занимает ответственную позицию по конфликту Киева с РФ. Нин призвала Подоляка выработать «правильное отношение». Ранее Подоляк оскорбил Китай, назвав интеллектуальный потенциал страны слабым. Советник главы ОП считает, что КНР не понимает, что такое современный мир, передает «Царьград».