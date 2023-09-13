МИД Китая потребовал от Киева разъяснений после оскорбления Подоляка

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Михаил Подоляк должен выработать «правильно отношение», заявила Мао Нин Фото:

Киев должен объясниться за заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что КНР обладает слабым интеллектуальным потенциалом. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«Он (Михаил Подоляк — прим. URA.RU) должен дать разъяснение и объясниться», — сказала Мао Нин на брифинге, отвечая на вопрос про отношение Китая к соответствующему заявлению. Ее слова доступны на официальном сайте МИД КНР. Также дипломат напомнила Украине, что Китай занимает ответственную позицию по конфликту Киева с РФ. Нин призвала Подоляка выработать «правильное отношение».

Ранее Подоляк оскорбил Китай, назвав интеллектуальный потенциал страны слабым. Советник главы ОП считает, что КНР не понимает, что такое современный мир, передает «Царьград».

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Киев должен объясниться за заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что КНР обладает слабым интеллектуальным потенциалом. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. «Он (Михаил Подоляк — прим. URA.RU) должен дать разъяснение и объясниться», — сказала Мао Нин на брифинге, отвечая на вопрос про отношение Китая к соответствующему заявлению. Ее слова доступны на официальном сайте МИД КНР. Также дипломат напомнила Украине, что Китай занимает ответственную позицию по конфликту Киева с РФ. Нин призвала Подоляка выработать «правильное отношение». Ранее Подоляк оскорбил Китай, назвав интеллектуальный потенциал страны слабым. Советник главы ОП считает, что КНР не понимает, что такое современный мир, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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