12 сентября 2023

В Перми построят палеонтологический музей

© Служба новостей «URA.RU»
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Бесплатный день в Музее пермских древностей. Пермь, музей древностей, скелет динозавра
Пока древние ящеры делят помещения с чиновниками пермской мэрии Фото:

Чиновники поддержали идею о создании в Перми отдельного палеонтологического музея. По словам, директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, музей будет построен.

«Создание отдельного палеонтологического музея будет иметь колоссальный успех. Мы презентовали идею Министерству культуры, и сегодня ни у кого нет сомнений в том, что такой музей нужен и востребован в Перми. Поддержку мы получили. Музей будет», — заявила Вострикова на Пермском музейном форуме. Ее цитирует официальный telegram-канал мероприятия.

Сейчас палеонтологии в Перми посвящен Музей пермских древностей. Он работает как филиал Пермского краеведческого музея и делит здание по адресу ул. Сибирская, 15 с подразделениями мэрии. Экспозиция расположена на 4 этаже, поэтому доступ для маломобильных посетителей ограничен, отмечается на сайте учреждения.

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Чиновники поддержали идею о создании в Перми отдельного палеонтологического музея. По словам, директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, музей будет построен. «Создание отдельного палеонтологического музея будет иметь колоссальный успех. Мы презентовали идею Министерству культуры, и сегодня ни у кого нет сомнений в том, что такой музей нужен и востребован в Перми. Поддержку мы получили. Музей будет», — заявила Вострикова на Пермском музейном форуме. Ее цитирует официальный telegram-канал мероприятия. Сейчас палеонтологии в Перми посвящен Музей пермских древностей. Он работает как филиал Пермского краеведческого музея и делит здание по адресу ул. Сибирская, 15 с подразделениями мэрии. Экспозиция расположена на 4 этаже, поэтому доступ для маломобильных посетителей ограничен, отмечается на сайте учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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