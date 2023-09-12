В Перми построят палеонтологический музей

13 сентября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Пока древние ящеры делят помещения с чиновниками пермской мэрии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Чиновники поддержали идею о создании в Перми отдельного палеонтологического музея. По словам, директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, музей будет построен. «Создание отдельного палеонтологического музея будет иметь колоссальный успех. Мы презентовали идею Министерству культуры, и сегодня ни у кого нет сомнений в том, что такой музей нужен и востребован в Перми. Поддержку мы получили. Музей будет», — заявила Вострикова на Пермском музейном форуме. Ее цитирует официальный telegram-канал мероприятия. Сейчас палеонтологии в Перми посвящен Музей пермских древностей. Он работает как филиал Пермского краеведческого музея и делит здание по адресу ул. Сибирская, 15 с подразделениями мэрии. Экспозиция расположена на 4 этаже, поэтому доступ для маломобильных посетителей ограничен, отмечается на сайте учреждения.

Чиновники поддержали идею о создании в Перми отдельного палеонтологического музея. По словам, директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, музей будет построен. «Создание отдельного палеонтологического музея будет иметь колоссальный успех. Мы презентовали идею Министерству культуры, и сегодня ни у кого нет сомнений в том, что такой музей нужен и востребован в Перми. Поддержку мы получили. Музей будет», — заявила Вострикова на Пермском музейном форуме. Ее цитирует официальный telegram-канал мероприятия. Сейчас палеонтологии в Перми посвящен Музей пермских древностей. Он работает как филиал Пермского краеведческого музея и делит здание по адресу ул. Сибирская, 15 с подразделениями мэрии. Экспозиция расположена на 4 этаже, поэтому доступ для маломобильных посетителей ограничен, отмечается на сайте учреждения.