Жителя Сибири наказали за призывы подорвать Крымский мост

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Суд приговорил мужчину к отбыванию наказания в колонии особого режима, сообщает ФСБ Фото:

Семь лет колонии особого режима Восточный окружной суд назначил жителю Красноярского края. Тот грозился подорвать Крымский мост. Об этом сообщает ФСБ.

«Ему (жителю Красноярска, грозившемуся взорвать Крымский мост — прим. URA.RU) назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сообщает ФСБ, передает РИА Новости. Суд установил, что мужчина в соцсетях размещал угрозы и призывы взорвать Крымский мост. Кроме того, он грозился избивать русское население.

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Семь лет колонии особого режима Восточный окружной суд назначил жителю Красноярского края. Тот грозился подорвать Крымский мост. Об этом сообщает ФСБ. «Ему (жителю Красноярска, грозившемуся взорвать Крымский мост — прим. URA.RU) назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сообщает ФСБ, передает РИА Новости. Суд установил, что мужчина в соцсетях размещал угрозы и призывы взорвать Крымский мост. Кроме того, он грозился избивать русское население.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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