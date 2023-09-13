Жителя Сибири наказали за призывы подорвать Крымский мост

Суд приговорил мужчину к отбыванию наказания в колонии особого режима, сообщает ФСБ
Семь лет колонии особого режима Восточный окружной суд назначил жителю Красноярского края. Тот грозился подорвать Крымский мост. Об этом сообщает ФСБ.
«Ему (жителю Красноярска, грозившемуся взорвать Крымский мост — прим. URA.RU) назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сообщает ФСБ, передает РИА Новости. Суд установил, что мужчина в соцсетях размещал угрозы и призывы взорвать Крымский мост. Кроме того, он грозился избивать русское население.
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