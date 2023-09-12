Бастрыкин взял на контроль дело о сбитом в Тюмени ребенке

13 сентября 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Бастрыкин распорядился защитить интересы ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ДТП с ребенком, произошедшего в Тюмени еще в феврале. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. Пострадавшая получила тяжкий вред, но водителя к ответственности не привлекли. «В феврале в Тюмени 36-летний водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку. В результате ей причинен тяжкий вред здоровью. Отмечается, что до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен», — говорится в сообщении СК РФ. Материалы дела были изъяты из органов внутренних дел и переданы региональному следственному управлению. Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о его расследовании. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ДТП с ребенком, произошедшего в Тюмени еще в феврале. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. Пострадавшая получила тяжкий вред, но водителя к ответственности не привлекли. «В феврале в Тюмени 36-летний водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку. В результате ей причинен тяжкий вред здоровью. Отмечается, что до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен», — говорится в сообщении СК РФ. Материалы дела были изъяты из органов внутренних дел и переданы региональному следственному управлению. Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о его расследовании. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.