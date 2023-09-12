12 сентября 2023

Бастрыкин взял на контроль дело о сбитом в Тюмени ребенке

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Бастрыкин распорядился защитить интересы ребенка Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ДТП с ребенком, произошедшего в Тюмени еще в феврале. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. Пострадавшая получила тяжкий вред, но водителя к ответственности не привлекли.

«В феврале в Тюмени 36-летний водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку. В результате ей причинен тяжкий вред здоровью. Отмечается, что до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен», — говорится в сообщении СК РФ.

Материалы дела были изъяты из органов внутренних дел и переданы региональному следственному управлению. Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о его расследовании. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

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Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ДТП с ребенком, произошедшего в Тюмени еще в феврале. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. Пострадавшая получила тяжкий вред, но водителя к ответственности не привлекли. «В феврале в Тюмени 36-летний водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку. В результате ей причинен тяжкий вред здоровью. Отмечается, что до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен», — говорится в сообщении СК РФ. Материалы дела были изъяты из органов внутренних дел и переданы региональному следственному управлению. Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о его расследовании. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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