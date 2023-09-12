В Тюмени обновился состав городской думы
В Тюмени избрали депутатов городской думы. URA.RU собрало информацию, кто и от каких партий будет представлять тюменцев в органе.
«Единая Россия» увеличила свое представительство на три мандата в сравнении с 2018 годом. В этом году от партии избралось 28 депутатов. Фракции уменьшились у ЛДПР и КПРФ. Они потеряли по одному месту. Теперь у ЛДПР четыре депутата, у КПРФ — два. Численность фракции «Справедливой России» не изменилась.
Список депутатов гордумы Тюмени нового созыва
Ранее URA.RU сообщало о том, какие изменения ждут Тюменскую городскую думу с приходом нового руководства. По данным агентства, председателем станет глава Тюменского района Светлана Иванова.
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