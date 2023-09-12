12 сентября 2023

Стал известен новый состав гордумы Тюмени. Список

В Тюмени избрали новый созыв городской думы
© Служба новостей «URA.RU»
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Украшения к дню города. Тюмень, администрация тюмени, день города
В Тюмени обновился состав городской думы Фото:

В Тюмени избрали депутатов городской думы. URA.RU собрало информацию, кто и от каких партий будет представлять тюменцев в органе.

«Единая Россия» увеличила свое представительство на три мандата в сравнении с 2018 годом. В этом году от партии избралось 28 депутатов. Фракции уменьшились у ЛДПР и КПРФ. Они потеряли по одному месту. Теперь у ЛДПР четыре депутата, у КПРФ — два. Численность фракции «Справедливой России» не изменилась.

Список депутатов гордумы Тюмени нового созыва
Список депутатов гордумы Тюмени нового созыва
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о том, какие изменения ждут Тюменскую городскую думу с приходом нового руководства. По данным агентства, председателем станет глава Тюменского района Светлана Иванова.

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В Тюмени избрали депутатов городской думы. URA.RU собрало информацию, кто и от каких партий будет представлять тюменцев в органе. «Единая Россия» увеличила свое представительство на три мандата в сравнении с 2018 годом. В этом году от партии избралось 28 депутатов. Фракции уменьшились у ЛДПР и КПРФ. Они потеряли по одному месту. Теперь у ЛДПР четыре депутата, у КПРФ — два. Численность фракции «Справедливой России» не изменилась. Ранее URA.RU сообщало о том, какие изменения ждут Тюменскую городскую думу с приходом нового руководства. По данным агентства, председателем станет глава Тюменского района Светлана Иванова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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