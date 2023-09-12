Стал известен новый состав гордумы Тюмени. Список

В Тюмени избрали новый созыв городской думы

13 сентября 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

В Тюмени обновился состав городской думы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени избрали депутатов городской думы. URA.RU собрало информацию, кто и от каких партий будет представлять тюменцев в органе. «Единая Россия» увеличила свое представительство на три мандата в сравнении с 2018 годом. В этом году от партии избралось 28 депутатов. Фракции уменьшились у ЛДПР и КПРФ. Они потеряли по одному месту. Теперь у ЛДПР четыре депутата, у КПРФ — два. Численность фракции «Справедливой России» не изменилась. Список депутатов гордумы Тюмени нового созыва Фото: URA.RU Ранее URA.RU сообщало о том, какие изменения ждут Тюменскую городскую думу с приходом нового руководства. По данным агентства, председателем станет глава Тюменского района Светлана Иванова.

В Тюмени избрали депутатов городской думы. URA.RU собрало информацию, кто и от каких партий будет представлять тюменцев в органе. «Единая Россия» увеличила свое представительство на три мандата в сравнении с 2018 годом. В этом году от партии избралось 28 депутатов. Фракции уменьшились у ЛДПР и КПРФ. Они потеряли по одному месту. Теперь у ЛДПР четыре депутата, у КПРФ — два. Численность фракции «Справедливой России» не изменилась. Ранее URA.RU сообщало о том, какие изменения ждут Тюменскую городскую думу с приходом нового руководства. По данным агентства, председателем станет глава Тюменского района Светлана Иванова.