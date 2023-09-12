Новым составом гордумы Тюмени будет руководить женщина

Эксперты считают, что при спикере-женщине основные изменения затронут аппарат гордумы Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Выборы-2023

Новый депутатский корпус тюменской гордумы соберется на первое заседание уже через две недели. Социолог Лев Березин, политолог Александр Безделов и политконсультант Юлия Королева считают, что депутаты начнут создавать новый имидж представительного собрания, но управленческие традиции не поменяются. Однако, в аппарате гордумы могут произойти кадровые изменение в связи с вероятным приходом на пост спикера женщины — нынешней главы Тюменского района Светланы Ивановой.

Выборы в гордуму прошли тихо и без скандалов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«На протяжении двух последних созывов гордума Тюмени была полностью сателлитной руководству города и мэру. Что может быть и неплохо, потому, что мэр работает хорошо», — полагает социолог Лев Березин.

По мнению ученого, результаты избрания депутатов в гордуму можно было просчитать заранее и за избирательной кампанией он фактически не следил — она не вызвала у него интереса. Что до тюменцев, то и для них она прошла незаметно.

«Сам процесс шел очень тихо, никого особыми скандалами не раздражал, за исключением одного. В городе возможны кадровые перестановки, мэр у нас „на выданье“, что называется. Он нацелен на дальнейший карьерный рост», — Лев Березин прогнозирует возможные изменения в составе городской администрации Тюмени.

Депутатов ждет организационная рутина

Первое заседание в новом составе пройдет уже через две недели Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Первым делом новому созыву думы придется поделить комитеты между фракциями, выбрать руководителей и спикера. По мнению политолога Александра Безделова, большинство комитетов останется единороссам, возможно, что депутат от ЛДПР возглавит один из комитетов.

«Нужно ориентироваться на прошлый созыв. Оппозиции может ничего не достаться, максимум одна комиссия. Радикальных отличий не будет, за исключением руководящего состава гордумы. Главным отличием этого созыва от прошлого — это уменьшение количества оппозиции. Это безусловно повлияет на думу в целом, но основных изменений стоит ожидать в аппарате гордумы», — отмечает эксперт.

Традиции изменит женщина

От Светланы Ивановой ждут кадровых решений Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Управленческие традиции, заложенные экс-председателем гордумы Евгением Заболотным не изменятся, считают эксперты. Но все может поменять новый руководитель городского собрания, а вот им может стать Светлана Иванова, прошедшая по списку ЕР.

«Конечно, женщина в руководстве думы — такое будет впервые в истории законодательной власти и областного центра. Если говорить о Светлане Ивановой, то определенные изменения в стилистике управления произойдут», — считает политолог Александр Безделов.

В нововведениях, которые может привнести избранный состав городской думы, сомневается политический консультант Юлия Королева. Она считает, что большинство депутатов будут стараться работать по устоявшимся управленческим традициям, ведь обновления депутатского корпуса фактически не произошло.

«Депутаты-долгожители, избравшиеся в очередной раз, будут работать по старым технологиям. Ничему новому места не будет. Так и с новичками — поначалу они будут рваться в бой, но потом система возьмет над ними верх и они успокоятся», — говорит гендиректор «Института репутации» Юлия Королева.

От потенциального спикера ждут решительных, но мягких действий Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Возможное избрание женщины-спикера в думе Тюмени эксперт называет вполне обычным для современных реалий. Однако, это повлияет на работу аппарата думы.

«Это сильно отразится на исполнителях. Будет проще, если правила останутся прежними. Я прекрасно понимаю, как женщине в политике тяжело оставаться женщиной, но тем не менее здесь должен быть эффект „мягкой силы“», — считает политконсультант Юлия Королева.

Ранее URA.RU писало о том, кто войдет в обновленный состав тюменской городской думы. В списке 36 депутатов от четырех партий.