Курганский онкодиспансер возглавил военный медик

Валентин Савченко окончил Военно-Медицинскую академию им. Кирова (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый исполняющий обязанности главного врача Курганского областного онкологического диспансера Валентин Савченко является выпускником Военно-Медицинской академии им. С. М.Кирова. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев, который также заканчивал этот медвуз.

«Административные функции главного врача с 12 сентября выполняет Савченко Валентин Григорьевич: родился 11.02.1966 года, образование: Военно-Медицинская академия им. С. М. Кирова, 1992 г., „Лечебное дело“, врач; Финансово экономический университет, 2000 г., „Управление денежным обращением, банки и кредит“, экономист-менеджер; РАНХи ГС при Президенте РФ, 2015 г., „Государственное и муниципальное управление“, бакалавр. Прошел путь от санитара до заместителя Министра здравоохранения», — говорится в посте Сигидаева на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава депздрава подчеркнул, что Гиви Сепиашвили продолжит лечить людей. Однако на него возложат задачи федерального уровня по проведению выборов. По его словам, Сепиашвили, как одного из самых уважаемых врачей области, направили на работу, «связанную с организацией крупномасштабной общественно-политической структуры». За два прошедших года в онкодиспансере отремонтировали кровлю и фасад, подготовили помещение для томографа, заменили два лифта, подготовили помещение под МРТ, провели капремонт помещений радиологического корпуса, приобрели оборудование на 284,5 млн рублей. В настоящее время продолжается строительство хирургического корпуса онкодиспансера.

Ранее URA.RU писало, что в курганском онкодиспансере сменили главврача Гиви Сепиашвили. Нового руководителя коллективу представили 13 сентября. Днем ранее стало известно, что Сепиашвили также лишился должности главного внештатного онколога департамента Курганской области. Сепиашвили является депутатом Курганской областной думы.

На фото и. о. главврача Курганского областного онкодиспансера Валентин Савченко, директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев, экс-главврач КООД Гиви Сепиашвили Фото: Алексей Сигидаев, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/id817753284