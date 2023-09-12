В курганском онкодиспансере сменили главврача Сепиашвили

Гиви Сепиашвили лишился должности и. о. главврача, но остается работать в онкодиспансере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гиви Сепиашвили освобожден от должности исполняющего обязанности главного врача Курганского областного онкодиспансера. Коллективу больницу представили нового руководителя Валентина Савченко, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения региона.

«Гиви Сепиашвили сняли с должности и. о. главврача. Сегодня коллективу представили нового руководителя», — рассказал собеседник агентства. Еще один источник из медицинской среды подтвердил отставку Сепиашвили.

Оперативно связаться с руководством онкодиспансера URA.RU не удалось: в приемной главврача не ответили на звонок. В департаменте здравоохранения Курганской области агентству сообщили, что с 13 сентября исполнение обязанностей главного врача Курганского областного онкологического диспансера возложено на Савченко Валентина Григорьевича, он занимал должность заместителя главного врача данного медучреждения. Гиви Георгиевич Сепиашвили, ранее возглавлявший региональный онкодиспансер, продолжит работу в медучреждении.

Ранее URA.RU писало, что Гиви Сепиашвили лишился статуса главного внештатного онколога департамента здравоохранения Курганской области, его заменил торакальный хирург Александр Чесноков. По данным СБИС, Гиви Сепиашвили руководил Курганским областным онкологическим диспансером с июня 2015 по июль 2023 года, до сентября 2023 года он был в должности исполняющего обязанности главврача больницы. В настоящее время в Кургане строится хирургический корпус областного онкодиспансера. Во время очередной проверки стройки были выявлены недочеты.