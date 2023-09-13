Диджей из Екатеринбурга проведет в ХМАО концерт, который нужно слушать лежа

Екатеринбургский диджей Sage устроит в Сургуте концерт-медитацию

13 сентября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Концерт в Сургуте пройдет в лежачем или другом комфортном положении Фото: Денис Моргунов © URA.RU Диджей из Екатеринбурга Sage, который является хедлайнером европейских фестивалей, проведет для сургутян концерт-медитацию. Посетителям предлагают послушать музыку лежа. «Концерт в Сургуте пройдет в горизонтальном положении для максимальной расслабленности тела и активизации процессов чувственного восприятия слушателей. Прозвучит программа из лучших космических, лирических и новых композиций. Sage — это виртуозное исполнение на диджериду и его экспериментальных разновидностях, уникальное звучание голоса в широком диапазоне вокальных техник», — говорится в афише на сайте учреждения. Ранее URA.RU рассказывало, что музыкант-виртуоз Петр Дранга выступит с концертами в ХМАО. Концерты аккордеониста состоятся в Сургуте и Югорске 6 и 11 ноября.

Диджей из Екатеринбурга Sage, который является хедлайнером европейских фестивалей, проведет для сургутян концерт-медитацию. Посетителям предлагают послушать музыку лежа. «Концерт в Сургуте пройдет в горизонтальном положении для максимальной расслабленности тела и активизации процессов чувственного восприятия слушателей. Прозвучит программа из лучших космических, лирических и новых композиций. Sage — это виртуозное исполнение на диджериду и его экспериментальных разновидностях, уникальное звучание голоса в широком диапазоне вокальных техник», — говорится в афише на сайте учреждения. Ранее URA.RU рассказывало, что музыкант-виртуоз Петр Дранга выступит с концертами в ХМАО. Концерты аккордеониста состоятся в Сургуте и Югорске 6 и 11 ноября.