Диджей из Екатеринбурга проведет в ХМАО концерт, который нужно слушать лежа

Екатеринбургский диджей Sage устроит в Сургуте концерт-медитацию
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Ярмарка современного искусства Артчоус. Тюмень, инсталляция, диджей
Концерт в Сургуте пройдет в лежачем или другом комфортном положении Фото:

Диджей из Екатеринбурга Sage, который является хедлайнером европейских фестивалей, проведет для сургутян концерт-медитацию. Посетителям предлагают послушать музыку лежа.

«Концерт в Сургуте пройдет в горизонтальном положении для максимальной расслабленности тела и активизации процессов чувственного восприятия слушателей. Прозвучит программа из лучших космических, лирических и новых композиций. Sage — это виртуозное исполнение на диджериду и его экспериментальных разновидностях, уникальное звучание голоса в широком диапазоне вокальных техник», — говорится в афише на сайте учреждения.

Ранее URA.RU рассказывало, что музыкант-виртуоз Петр Дранга выступит с концертами в ХМАО. Концерты аккордеониста состоятся в Сургуте и Югорске 6 и 11 ноября.

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Диджей из Екатеринбурга Sage, который является хедлайнером европейских фестивалей, проведет для сургутян концерт-медитацию. Посетителям предлагают послушать музыку лежа. «Концерт в Сургуте пройдет в горизонтальном положении для максимальной расслабленности тела и активизации процессов чувственного восприятия слушателей. Прозвучит программа из лучших космических, лирических и новых композиций. Sage — это виртуозное исполнение на диджериду и его экспериментальных разновидностях, уникальное звучание голоса в широком диапазоне вокальных техник», — говорится в афише на сайте учреждения. Ранее URA.RU рассказывало, что музыкант-виртуоз Петр Дранга выступит с концертами в ХМАО. Концерты аккордеониста состоятся в Сургуте и Югорске 6 и 11 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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