Музыкант-виртуоз Петр Дранга выступит с концертами в ХМАО

12 сентября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Стоимость билетов на концерт начинается от 800 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Музыкант-виртуоз Петр Дранга выступит с шоу-программой сразу в нескольких городах ХМАО. Информация об этом размещена на сайте «Касса-Югра». Выступление аккордеониста состоится 6 ноября в Сургуте на сцене театра СурГУ. Концерт в Югорске пройдет 11 ноября в ЦК «Югра-презент». Стоимость билетов составляет от 800 до 4 000 рублей. «Петр Дранга представит для публики новую завораживающую шоу-программу „Пазлы ритмов“, состоящую из компиляции авторской музыки и популярной классики в нео-фанке», — сказано в афише.В концерте также впервые примет участие перкуссионист Хуан Озарио. Он сыграет на ударных инструментах. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пройдет концерт памяти лидера группы «Король и Шут». Концерт состоится 25 ноября.

Музыкант-виртуоз Петр Дранга выступит с шоу-программой сразу в нескольких городах ХМАО. Информация об этом размещена на сайте «Касса-Югра». Выступление аккордеониста состоится 6 ноября в Сургуте на сцене театра СурГУ. Концерт в Югорске пройдет 11 ноября в ЦК «Югра-презент». Стоимость билетов составляет от 800 до 4 000 рублей. «Петр Дранга представит для публики новую завораживающую шоу-программу „Пазлы ритмов“, состоящую из компиляции авторской музыки и популярной классики в нео-фанке», — сказано в афише.В концерте также впервые примет участие перкуссионист Хуан Озарио. Он сыграет на ударных инструментах. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пройдет концерт памяти лидера группы «Король и Шут». Концерт состоится 25 ноября.