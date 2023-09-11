11 сентября 2023

Музыкант-виртуоз Петр Дранга выступит с концертами в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие светомузыкального фонтана в Историческом сквере. Екатеринбург, дранга петр
Стоимость билетов на концерт начинается от 800 рублей Фото:

Музыкант-виртуоз Петр Дранга выступит с шоу-программой сразу в нескольких городах ХМАО. Информация об этом размещена на сайте «Касса-Югра».

Выступление аккордеониста состоится 6 ноября в Сургуте на сцене театра СурГУ. Концерт в Югорске пройдет 11 ноября в ЦК «Югра-презент». Стоимость билетов составляет от 800 до 4 000 рублей.

«Петр Дранга представит для публики новую завораживающую шоу-программу „Пазлы ритмов“, состоящую из компиляции авторской музыки и популярной классики в нео-фанке», — сказано в афише.В концерте также впервые примет участие перкуссионист Хуан Озарио. Он сыграет на ударных инструментах.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пройдет концерт памяти лидера группы «Король и Шут». Концерт состоится 25 ноября.

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Музыкант-виртуоз Петр Дранга выступит с шоу-программой сразу в нескольких городах ХМАО. Информация об этом размещена на сайте «Касса-Югра». Выступление аккордеониста состоится 6 ноября в Сургуте на сцене театра СурГУ. Концерт в Югорске пройдет 11 ноября в ЦК «Югра-презент». Стоимость билетов составляет от 800 до 4 000 рублей. «Петр Дранга представит для публики новую завораживающую шоу-программу „Пазлы ритмов“, состоящую из компиляции авторской музыки и популярной классики в нео-фанке», — сказано в афише.В концерте также впервые примет участие перкуссионист Хуан Озарио. Он сыграет на ударных инструментах. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пройдет концерт памяти лидера группы «Король и Шут». Концерт состоится 25 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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