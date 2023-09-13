Наставник «Пацанок» и чемпионат среди органистов — в Свердловской филармонии стартует новый сезон. Фото

В Свердловской филармонии представили новый концертный сезон

13 сентября 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Филармония обещает насыщенную концертную программу в новом сезоне Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржцы смогут побывать на турнире органистов, послушать лекцию наставника шоу «Пацанки» Марии Третьяковой и насладиться концертом дирижера Юрия Башмета. Таковы главные события нового сезона Свердловской филармонии, сообщает корреспондент URA.RU, который побывал на встрече с руководством. «Мы придумали турнир, который называется „Короли органов“. Это совершенно необычный формат: также, как в футбольном чемпионате, будет турнирная таблица, творческие дуэли, а слушатели сами выберут победителей», — пояснил первый заместитель директора филармонии Рустем Хасанов. Всего будет три номинации — «Мэтры», «Молодые лауреаты» и «Леди органа», финалисты выступят в июне 2024 года. Также из ярких событий ожидается мероприятие с Марией Третьяковой — наставником шоу «Пацанки». В октябре она прочитает лекцию «Стиль и мода эпохи модерн в поэзии Северянина», в этом же месяце с концертной программой приедет дирижер Юрий Башмет и «Солисты Москвы», пройдет VII Симфонический форум России, где будут проходить лекции, концерты и деловая программа. Темой концертного сезон станут произведения композитора Петра Чайковского, слушатели смогут познакомиться с его музыкой в различных жанрах: фортепиано-соло, симфонический оркестр, хор и многое другое. «В честь 50-летия нашего органа стартует большой проект — открытие органного концертного зала Свердловской области. Байкалово, Камышлов, Туринск, Тавда, Талица, Тугулым и Белоярский — там концерты пройдут на цифровом органе», — заявил Хасанов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы смогут побывать на турнире органистов, послушать лекцию наставника шоу «Пацанки» Марии Третьяковой и насладиться концертом дирижера Юрия Башмета. Таковы главные события нового сезона Свердловской филармонии, сообщает корреспондент URA.RU, который побывал на встрече с руководством. «Мы придумали турнир, который называется „Короли органов“. Это совершенно необычный формат: также, как в футбольном чемпионате, будет турнирная таблица, творческие дуэли, а слушатели сами выберут победителей», — пояснил первый заместитель директора филармонии Рустем Хасанов. Всего будет три номинации — «Мэтры», «Молодые лауреаты» и «Леди органа», финалисты выступят в июне 2024 года. Также из ярких событий ожидается мероприятие с Марией Третьяковой — наставником шоу «Пацанки». В октябре она прочитает лекцию «Стиль и мода эпохи модерн в поэзии Северянина», в этом же месяце с концертной программой приедет дирижер Юрий Башмет и «Солисты Москвы», пройдет VII Симфонический форум России, где будут проходить лекции, концерты и деловая программа. Темой концертного сезон станут произведения композитора Петра Чайковского, слушатели смогут познакомиться с его музыкой в различных жанрах: фортепиано-соло, симфонический оркестр, хор и многое другое. «В честь 50-летия нашего органа стартует большой проект — открытие органного концертного зала Свердловской области. Байкалово, Камышлов, Туринск, Тавда, Талица, Тугулым и Белоярский — там концерты пройдут на цифровом органе», — заявил Хасанов.