Екатеринбуржцы смогут побывать на турнире органистов, послушать лекцию наставника шоу «Пацанки» Марии Третьяковой и насладиться концертом дирижера Юрия Башмета. Таковы главные события нового сезона Свердловской филармонии, сообщает корреспондент URA.RU, который побывал на встрече с руководством.
«Мы придумали турнир, который называется „Короли органов“. Это совершенно необычный формат: также, как в футбольном чемпионате, будет турнирная таблица, творческие дуэли, а слушатели сами выберут победителей», — пояснил первый заместитель директора филармонии Рустем Хасанов. Всего будет три номинации — «Мэтры», «Молодые лауреаты» и «Леди органа», финалисты выступят в июне 2024 года.
Также из ярких событий ожидается мероприятие с Марией Третьяковой — наставником шоу «Пацанки». В октябре она прочитает лекцию «Стиль и мода эпохи модерн в поэзии Северянина», в этом же месяце с концертной программой приедет дирижер Юрий Башмет и «Солисты Москвы», пройдет VII Симфонический форум России, где будут проходить лекции, концерты и деловая программа.
Темой концертного сезон станут произведения композитора Петра Чайковского, слушатели смогут познакомиться с его музыкой в различных жанрах: фортепиано-соло, симфонический оркестр, хор и многое другое. «В честь 50-летия нашего органа стартует большой проект — открытие органного концертного зала Свердловской области. Байкалово, Камышлов, Туринск, Тавда, Талица, Тугулым и Белоярский — там концерты пройдут на цифровом органе», — заявил Хасанов.
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