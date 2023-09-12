12 сентября 2023

Пермский сотрудник ФСБ, получивший взятку в 100 млн взятки, пытался давить на свидетелей

Обвиненный во взяточничестве пермский силовик пытался давить на свидетелей
© Служба новостей «URA.RU»
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Давление на свидетелей пермский силовик оказывал через третьих лиц Фото:

Сотрудник УФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев, которого обвиняют в получении взятки в размере 100 млн рублей, оказывал давление на свидетелей. Информацию об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с материалами уголовного дела.

«После получения взятки Царегородцев, испугавшись, что его могут привлечь к уголовной ответственности, начал через третьих лиц оказывать давление на взяткодателя и посредника. Его замысел не удался и оба фигуранта рассказали следствию, как и где передали взятку сотруднику ФСБ», — пояснил собеседник агентства. Помимо этого, Царегородцев также пытался использовать свои служебные связи для того, чтобы взяткодателя и посредника перевели в пермское СИЗО, а он бы впоследствии посодействовал прекращению их уголовного дела.

По информации источников в силовых структурах, взятку Царегородцев получил еще в марте 2023 года. После этого следователи пришли к взяткодателю и посреднику, через которого были переданы деньги. Обвинение пермяку было предъявлено 25 апреля 2023 года, после чего он был помещен в следственный изолятор в Москве. В пермском УФСБ Царегородцев занимал должность начальника отдела контрразведки. URA.RU направило запросы в пресс-службы Главного военного следственного управления СК РФ и УФСБ по Пермскому краю.

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Сотрудник УФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев, которого обвиняют в получении взятки в размере 100 млн рублей, оказывал давление на свидетелей. Информацию об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с материалами уголовного дела. «После получения взятки Царегородцев, испугавшись, что его могут привлечь к уголовной ответственности, начал через третьих лиц оказывать давление на взяткодателя и посредника. Его замысел не удался и оба фигуранта рассказали следствию, как и где передали взятку сотруднику ФСБ», — пояснил собеседник агентства. Помимо этого, Царегородцев также пытался использовать свои служебные связи для того, чтобы взяткодателя и посредника перевели в пермское СИЗО, а он бы впоследствии посодействовал прекращению их уголовного дела. По информации источников в силовых структурах, взятку Царегородцев получил еще в марте 2023 года. После этого следователи пришли к взяткодателю и посреднику, через которого были переданы деньги. Обвинение пермяку было предъявлено 25 апреля 2023 года, после чего он был помещен в следственный изолятор в Москве. В пермском УФСБ Царегородцев занимал должность начальника отдела контрразведки. URA.RU направило запросы в пресс-службы Главного военного следственного управления СК РФ и УФСБ по Пермскому краю.
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