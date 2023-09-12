12 сентября 2023

Пермский силовик, попавшийся на взятке, пытался уничтожить улики

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудника УФСБ по Пермскому краю обвиняют в получении взятки в размере 100 млн Фото:

Сотрудник УФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев, которого обвиняют в получении взятки размером в 100 млн рублей, пытался уничтожить улики. Таким образом он надеялся избежать уголовного преследования. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с материалами уголовного дела.

«Опасаясь, что может быть обвиненным в получении взятки, Царегородцев попросил своих знакомых уничтожить доказательства того, что он причастен к получению 100 млн рублей», — пояснил собеседник агентства. Именно это стало одной из причин, почему прокуратура и следствие настаивали на содержании Царегородцева в СИЗО. Следствие опасалось, что обвиняемый может продолжить противоправную деятельность, а также попытается сбежать.

Сейчас Царегородцев находится в московском СИЗО. Он был помещен туда 26 апреля, на следующий день после предъявления обвинения. По версии следствия, обвиняемый получил 100 млн рублей за покровительство и попустительство по службе. До того, как Царегородцев стал фигурантом уголовного дела, он возглавлял отдел контрразведки в УФСБ по Пермскому краю. URA.RU направило запросы в пресс-службы Главного военного следственного управления СК РФ и УФСБ по Пермскому краю.

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Сотрудник УФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев, которого обвиняют в получении взятки размером в 100 млн рублей, пытался уничтожить улики. Таким образом он надеялся избежать уголовного преследования. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с материалами уголовного дела. «Опасаясь, что может быть обвиненным в получении взятки, Царегородцев попросил своих знакомых уничтожить доказательства того, что он причастен к получению 100 млн рублей», — пояснил собеседник агентства. Именно это стало одной из причин, почему прокуратура и следствие настаивали на содержании Царегородцева в СИЗО. Следствие опасалось, что обвиняемый может продолжить противоправную деятельность, а также попытается сбежать. Сейчас Царегородцев находится в московском СИЗО. Он был помещен туда 26 апреля, на следующий день после предъявления обвинения. По версии следствия, обвиняемый получил 100 млн рублей за покровительство и попустительство по службе. До того, как Царегородцев стал фигурантом уголовного дела, он возглавлял отдел контрразведки в УФСБ по Пермскому краю. URA.RU направило запросы в пресс-службы Главного военного следственного управления СК РФ и УФСБ по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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