Челябинец погиб, отравившись газом

Взрыва бытового газа удалось избежать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Новосинеглазово в Челябинске мужчина погиб, отравившись газом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Тело мужчины нашли в квартире. В помещении стоял стойкий запах бытового газа. Вскрытие показало, что мужчина погиб из-за отравления им», — рассказал источник.

Инцидент произошел в доме №9 по улице Геологов. Согласно сервису «2ГИС», рядом с домом находится детский сад. В случае взрыва, обломки могли попасть на образовательное учреждение.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.