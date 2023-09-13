Челябинец погиб, отравившись газом

В поселке Новосинеглазово в Челябинске мужчина погиб, отравившись газом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Тело мужчины нашли в квартире. В помещении стоял стойкий запах бытового газа. Вскрытие показало, что мужчина погиб из-за отравления им», — рассказал источник.
Инцидент произошел в доме №9 по улице Геологов. Согласно сервису «2ГИС», рядом с домом находится детский сад. В случае взрыва, обломки могли попасть на образовательное учреждение.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.
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