Челябинец погиб, отравившись газом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, газ, конфорка, газовая плита, бытовой газ
Взрыва бытового газа удалось избежать Фото:

В поселке Новосинеглазово в Челябинске мужчина погиб, отравившись газом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Тело мужчины нашли в квартире. В помещении стоял стойкий запах бытового газа. Вскрытие показало, что мужчина погиб из-за отравления им», — рассказал источник.

Инцидент произошел в доме №9 по улице Геологов. Согласно сервису «2ГИС», рядом с домом находится детский сад. В случае взрыва, обломки могли попасть на образовательное учреждение.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Новосинеглазово в Челябинске мужчина погиб, отравившись газом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Тело мужчины нашли в квартире. В помещении стоял стойкий запах бытового газа. Вскрытие показало, что мужчина погиб из-за отравления им», — рассказал источник. Инцидент произошел в доме №9 по улице Геологов. Согласно сервису «2ГИС», рядом с домом находится детский сад. В случае взрыва, обломки могли попасть на образовательное учреждение. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...