Россиянам разрешили возвращать деньги за популярную услугу

Верховный суд РФ разрешил россиянам возвращать деньги за онлайн-курсы

13 сентября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Покупатели онлайн-курсов могут вернуть себе все деньги, если курс был пройден частично Фото: Алексей Гущин © URA.RU Верховный суд РФ разрешил россиянам возвращать деньги за прохождение онлайн-курсов при условии, если покупатель передумал проходить курс до конца. Поводом для этого послужила жалоба жителя Читы в отношении организаторов бизнес-курса. Интернет-курсы пользуются популярностью со стороны россиян. «Апелляционное определение судейской коллегии <…> отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. <…> Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе ее оказания», — отмечается в документе Верховного суда РФ. Судебная коллегия встала на сторону жителя Читы, который подал иск в адрес некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства». Он хотел вернуть денежные средства за бизнес-курс, который не был до конца пройден. В своем решении суд апеллировал к гражданскому кодексу РФ и закону о защите прав потребителей. По итогу было определено, что россияне могут законно вернуть себе средства за онлайн-курс в любое время, если тот не был пройден до конца. Онлайн обучение стало популярнее после начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. В Госдуме отмечали положительные стороны дистанционного обучения в целом.

Верховный суд РФ разрешил россиянам возвращать деньги за прохождение онлайн-курсов при условии, если покупатель передумал проходить курс до конца. Поводом для этого послужила жалоба жителя Читы в отношении организаторов бизнес-курса. Интернет-курсы пользуются популярностью со стороны россиян. «Апелляционное определение судейской коллегии <…> отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. <…> Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе ее оказания», — отмечается в документе Верховного суда РФ. Судебная коллегия встала на сторону жителя Читы, который подал иск в адрес некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства». Он хотел вернуть денежные средства за бизнес-курс, который не был до конца пройден. В своем решении суд апеллировал к гражданскому кодексу РФ и закону о защите прав потребителей. По итогу было определено, что россияне могут законно вернуть себе средства за онлайн-курс в любое время, если тот не был пройден до конца. Онлайн обучение стало популярнее после начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. В Госдуме отмечали положительные стороны дистанционного обучения в целом.