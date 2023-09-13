Россиянам разрешили возвращать деньги за популярную услугу

Верховный суд РФ разрешил россиянам возвращать деньги за онлайн-курсы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , купюры, денежный веер, деньги, пять тысяч, рубли
Покупатели онлайн-курсов могут вернуть себе все деньги, если курс был пройден частично Фото:

Верховный суд РФ разрешил россиянам возвращать деньги за прохождение онлайн-курсов при условии, если покупатель передумал проходить курс до конца. Поводом для этого послужила жалоба жителя Читы в отношении организаторов бизнес-курса. Интернет-курсы пользуются популярностью со стороны россиян.

«Апелляционное определение судейской коллегии <…> отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. <…> Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе ее оказания», — отмечается в документе Верховного суда РФ. Судебная коллегия встала на сторону жителя Читы, который подал иск в адрес некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства». Он хотел вернуть денежные средства за бизнес-курс, который не был до конца пройден.

В своем решении суд апеллировал к гражданскому кодексу РФ и закону о защите прав потребителей. По итогу было определено, что россияне могут законно вернуть себе средства за онлайн-курс в любое время, если тот не был пройден до конца.

Онлайн обучение стало популярнее после начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. В Госдуме отмечали положительные стороны дистанционного обучения в целом.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верховный суд РФ разрешил россиянам возвращать деньги за прохождение онлайн-курсов при условии, если покупатель передумал проходить курс до конца. Поводом для этого послужила жалоба жителя Читы в отношении организаторов бизнес-курса. Интернет-курсы пользуются популярностью со стороны россиян. «Апелляционное определение судейской коллегии <…> отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. <…> Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе ее оказания», — отмечается в документе Верховного суда РФ. Судебная коллегия встала на сторону жителя Читы, который подал иск в адрес некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства». Он хотел вернуть денежные средства за бизнес-курс, который не был до конца пройден. В своем решении суд апеллировал к гражданскому кодексу РФ и закону о защите прав потребителей. По итогу было определено, что россияне могут законно вернуть себе средства за онлайн-курс в любое время, если тот не был пройден до конца. Онлайн обучение стало популярнее после начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. В Госдуме отмечали положительные стороны дистанционного обучения в целом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...