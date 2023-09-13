Уральский завод спасает младенцев, замещая импортное реанимационное оборудование. Фото

13 сентября 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

УОМЗ делает неонатальное оборудование, которое с уходом зарубежных компаний стало особенно востребованным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На «Уральском оптико-механическом заводе» (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») модернизируют неонатальное оборудование, по максимуму снижая число зарубежных компонентов. В частности, импортонезависимыми стали открытые реанимационные системы, которые позволяют спасать жизни новорожденных. Об этом URA.RU рассказал главный конструктор бюро медицинских изделий УОМЗ Алексей Чупов. «Модернизация оборудования началась с 2022 года. Мы заменили большую часть компонентной базы, чтобы не зависеть от зарубежных поставок в нынешней геополитической ситуации. Поменяли как материалы, так и комплектацию, доработали программное обеспечение. В общем, сделали оборудование технологически-независимым — это основополагающая концепция нашего предприятия. Добиваемся этого в том числе за счет большого количества собственных производственных мощностей — сами льем пластик, делаем вакуумную формовку, собираем всю электронику», — рассказывает Алексей Чупов. Среди новинок УОМЗ — открытые реанимационные системы (ОРС). Их могут применять как в родовом зале, когда новорожденному требуется экстренная помощь, так и в отделениях патологий. Одна из функций системы — респираторная. Она позволяет поддерживать дыхание новорожденного за счет маневра продленного вдоха, а также позволяет проводить длительную респираторную терапию, когда дышать ребенку помогают вставленные в нос трубки. По словам Алексея Чупова, в последние годы спрос на ОРС вырос в несколько раз. В том числе за счет того, что обслуживать иностранное оборудование становится сложно из-за проблем с поставками оригинальных запчастей. Среди другого неонатального оборудования, которые делают на заводе, также есть инкубаторы, обогреватели, облучатели для фототерапии, аппараты поддержки дыхания. С модернизацией оборудования УОМЗу помогали ученые Уральского федерального университет. «Благодаря совместным усилиям удалось в сжатые сроки решить важнейшие задачи по выбору необходимых материалов и комплектующих с акцентом на технологическую независимость, решение проблемы импортозамещения. В оборудовании внедрены передовые технологии, это делает его очень эффективным и конкурентоспособным не только в России, но и в глобальном масштабе», — добавил в свою очередь ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Модуль» из Нижнего Тагила ввела в работу оборудование, помогающее пережить санкции. Речь идет о выпуске блочных комплектных трансформаторных подстанциях, которые использовали в том числе при строительстве мост через и мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На «Уральском оптико-механическом заводе» (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») модернизируют неонатальное оборудование, по максимуму снижая число зарубежных компонентов. В частности, импортонезависимыми стали открытые реанимационные системы, которые позволяют спасать жизни новорожденных. Об этом URA.RU рассказал главный конструктор бюро медицинских изделий УОМЗ Алексей Чупов. «Модернизация оборудования началась с 2022 года. Мы заменили большую часть компонентной базы, чтобы не зависеть от зарубежных поставок в нынешней геополитической ситуации. Поменяли как материалы, так и комплектацию, доработали программное обеспечение. В общем, сделали оборудование технологически-независимым — это основополагающая концепция нашего предприятия. Добиваемся этого в том числе за счет большого количества собственных производственных мощностей — сами льем пластик, делаем вакуумную формовку, собираем всю электронику», — рассказывает Алексей Чупов. Среди новинок УОМЗ — открытые реанимационные системы (ОРС). Их могут применять как в родовом зале, когда новорожденному требуется экстренная помощь, так и в отделениях патологий. Одна из функций системы — респираторная. Она позволяет поддерживать дыхание новорожденного за счет маневра продленного вдоха, а также позволяет проводить длительную респираторную терапию, когда дышать ребенку помогают вставленные в нос трубки. По словам Алексея Чупова, в последние годы спрос на ОРС вырос в несколько раз. В том числе за счет того, что обслуживать иностранное оборудование становится сложно из-за проблем с поставками оригинальных запчастей. Среди другого неонатального оборудования, которые делают на заводе, также есть инкубаторы, обогреватели, облучатели для фототерапии, аппараты поддержки дыхания. С модернизацией оборудования УОМЗу помогали ученые Уральского федерального университет. «Благодаря совместным усилиям удалось в сжатые сроки решить важнейшие задачи по выбору необходимых материалов и комплектующих с акцентом на технологическую независимость, решение проблемы импортозамещения. В оборудовании внедрены передовые технологии, это делает его очень эффективным и конкурентоспособным не только в России, но и в глобальном масштабе», — добавил в свою очередь ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Модуль» из Нижнего Тагила ввела в работу оборудование, помогающее пережить санкции. Речь идет о выпуске блочных комплектных трансформаторных подстанциях, которые использовали в том числе при строительстве мост через и мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле.