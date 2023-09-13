Под Петербургом закрыли школы и детсады из-за неизвестного с ружьем

13 сентября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

О мужчине, который ходит по улице с оружием в противогазе, сообщили жители города Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Гатчине (город в Ленинградской области в 40 км от Санкт-Петербурга) властями было принято решение закрыть школы и детсады одного из районов из-за неизестного, который ходит по улицам в противогазе с ружьем. Об этом заявил вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин. «Максимально там сейчас сконцентрированы силы и средства органов правопорядка, идет поиск этого человека. Ряд детских садов и школ сейчас на территории района закрыли во избежание последствий», — сказал Михаил Ильин в разговоре с корреспондентом 78.ru. В данный момент по всему городу дежурит полиция. Как рассказала петербургскому изданию соседка мужчины с ружьем, он жил в одной квартире с матерью и всегда был одинок. Однако его поведение стало совсем странным только в последние три недели.

В Гатчине (город в Ленинградской области в 40 км от Санкт-Петербурга) властями было принято решение закрыть школы и детсады одного из районов из-за неизестного, который ходит по улицам в противогазе с ружьем. Об этом заявил вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин. «Максимально там сейчас сконцентрированы силы и средства органов правопорядка, идет поиск этого человека. Ряд детских садов и школ сейчас на территории района закрыли во избежание последствий», — сказал Михаил Ильин в разговоре с корреспондентом 78.ru. В данный момент по всему городу дежурит полиция. Как рассказала петербургскому изданию соседка мужчины с ружьем, он жил в одной квартире с матерью и всегда был одинок. Однако его поведение стало совсем странным только в последние три недели.