Под Петербургом закрыли школы и детсады из-за неизвестного с ружьем

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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
О мужчине, который ходит по улице с оружием в противогазе, сообщили жители города Фото:

В Гатчине (город в Ленинградской области в 40 км от Санкт-Петербурга) властями было принято решение закрыть школы и детсады одного из районов из-за неизестного, который ходит по улицам в противогазе с ружьем. Об этом заявил вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин.

«Максимально там сейчас сконцентрированы силы и средства органов правопорядка, идет поиск этого человека. Ряд детских садов и школ сейчас на территории района закрыли во избежание последствий», — сказал Михаил Ильин в разговоре с корреспондентом 78.ru.

В данный момент по всему городу дежурит полиция. Как рассказала петербургскому изданию соседка мужчины с ружьем, он жил в одной квартире с матерью и всегда был одинок. Однако его поведение стало совсем странным только в последние три недели.

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В Гатчине (город в Ленинградской области в 40 км от Санкт-Петербурга) властями было принято решение закрыть школы и детсады одного из районов из-за неизестного, который ходит по улицам в противогазе с ружьем. Об этом заявил вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин. «Максимально там сейчас сконцентрированы силы и средства органов правопорядка, идет поиск этого человека. Ряд детских садов и школ сейчас на территории района закрыли во избежание последствий», — сказал Михаил Ильин в разговоре с корреспондентом 78.ru. В данный момент по всему городу дежурит полиция. Как рассказала петербургскому изданию соседка мужчины с ружьем, он жил в одной квартире с матерью и всегда был одинок. Однако его поведение стало совсем странным только в последние три недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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