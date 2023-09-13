Челябинский губернатор Текслер перекроит карту области

В Челябинской области появятся новые муниципальные округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, текслер алексей
Объединительные процессы в регионе Алексей Текслер запустил в 2019 году Фото:

Муниципалитеты, расположенные на территориях Саткинского, Пластовского и Нязепетровского районов Челябинской области, объединят в округа. Эта информация прозвучала 13 сентября на аппаратном совещании с местными главами, сообщили URA.RU в правительстве региона.

Сейчас на территории Саткинского района самостоятельными являются пять городских и два сельских поселения. В Нязепетровском районе — одно городское и четыре сельских поселения. Аналогично обстоит дело в Пластовском районе. Инициатива по объединению исходит от местных властей.

«Мы эти интеграционные процессы поддерживаем, поскольку это позволяет улучшать систему муниципального управления, экономить бюджетные средства на административные расходы и повышать качество жизни», — приводит реакцию губернатора Алексея Текслера на эти предложения его пресс-служба.

В 2022 году из четырех муниципалитетов с собственными собраниями депутатов и администрациями, годами враждовавшими друг с другом, был создан Коркинский муниципальный округ. Объединительный процесс там стартовал в 2019 году. Теперь вместо четырех администраций, районного собрания и трех советов депутатов города Коркино, поселков Роза и Первомайский действуют одна администрация и окружное собрание. Это исключило конфликты и позволило сэкономить на управленческих расходах.

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Муниципалитеты, расположенные на территориях Саткинского, Пластовского и Нязепетровского районов Челябинской области, объединят в округа. Эта информация прозвучала 13 сентября на аппаратном совещании с местными главами, сообщили URA.RU в правительстве региона. Сейчас на территории Саткинского района самостоятельными являются пять городских и два сельских поселения. В Нязепетровском районе — одно городское и четыре сельских поселения. Аналогично обстоит дело в Пластовском районе. Инициатива по объединению исходит от местных властей. «Мы эти интеграционные процессы поддерживаем, поскольку это позволяет улучшать систему муниципального управления, экономить бюджетные средства на административные расходы и повышать качество жизни», — приводит реакцию губернатора Алексея Текслера на эти предложения его пресс-служба. В 2022 году из четырех муниципалитетов с собственными собраниями депутатов и администрациями, годами враждовавшими друг с другом, был создан Коркинский муниципальный округ. Объединительный процесс там стартовал в 2019 году. Теперь вместо четырех администраций, районного собрания и трех советов депутатов города Коркино, поселков Роза и Первомайский действуют одна администрация и окружное собрание. Это исключило конфликты и позволило сэкономить на управленческих расходах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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