Челябинский губернатор Текслер назначил начальников двух управлений

Алексей Текслер произвел сразу два кадровых назначения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Александр Шведов и Наталья Фаткуллина возглавили экспертно-аналитическое управление и управление по связям с Госсоветом правительства Челябинской области. Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Шведова Александра Константиновича начальником экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области, освободив его от ранее замещаемой должности. Назначить Фаткуллину Наталью Владимировну начальником управления по работе с Государственным советом РФ правительства Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в документах, опубликованных 13 сентября на интернет-портале правовой информации.

Оба ранее работали в статусе исполняющих обязанности. Теперь они стали полноправными руководителями своих подразделений.