Челябинский губернатор Текслер назначил начальников двух управлений

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер произвел сразу два кадровых назначения Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Александр Шведов и Наталья Фаткуллина возглавили экспертно-аналитическое управление и управление по связям с Госсоветом правительства Челябинской области. Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Шведова Александра Константиновича начальником экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области, освободив его от ранее замещаемой должности. Назначить Фаткуллину Наталью Владимировну начальником управления по работе с Государственным советом РФ правительства Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в документах, опубликованных 13 сентября на интернет-портале правовой информации.

Оба ранее работали в статусе исполняющих обязанности. Теперь они стали полноправными руководителями своих подразделений.

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Александр Шведов и Наталья Фаткуллина возглавили экспертно-аналитическое управление и управление по связям с Госсоветом правительства Челябинской области. Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер. «Назначить Шведова Александра Константиновича начальником экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области, освободив его от ранее замещаемой должности. Назначить Фаткуллину Наталью Владимировну начальником управления по работе с Государственным советом РФ правительства Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в документах, опубликованных 13 сентября на интернет-портале правовой информации. Оба ранее работали в статусе исполняющих обязанности. Теперь они стали полноправными руководителями своих подразделений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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