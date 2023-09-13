Минобороны РФ заявило о новых выплатах для пенсионеров

Минобороны РФ: военные пенсионеры в зоне СВО получат компенсацию пенсий
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Ветеран спецназа ГРУ Андрей Крылов. Екатеринбург, военная форма, руки
Компенсацию получат и все пенсионеры, призванные по мобилизации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные пенсионеры, участвующие в спецоперации на Украине, будут получать стопроцентную компенсацию пенсий с октября 2023 года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военные пенсионеры-участники СВО будут получать стопроцентную компенсацию пенсий с октября этого года и далее ежемесячно», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ уточнили, что получать выплаты будут все военные пенсионеры, призванные по мобилизации, либо те из них, кто поступил на службу сразу после начала СВО.

Ранее соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. До этого пенсионеры, участвующие в СВО, получали те же выплаты, что и другие, более молодые военные в зоне боевых действий.

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Военные пенсионеры, участвующие в спецоперации на Украине, будут получать стопроцентную компенсацию пенсий с октября 2023 года. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военные пенсионеры-участники СВО будут получать стопроцентную компенсацию пенсий с октября этого года и далее ежемесячно», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ уточнили, что получать выплаты будут все военные пенсионеры, призванные по мобилизации, либо те из них, кто поступил на службу сразу после начала СВО. Ранее соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. До этого пенсионеры, участвующие в СВО, получали те же выплаты, что и другие, более молодые военные в зоне боевых действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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