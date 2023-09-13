В полиции прокомментировали ДТП с участием пермского вице-премьера по безопасности

По факту ДТП на трассе Полазна — Чусовой 13 августа, где автомобиль Infinity, за рулем которого, предположительно, находился пермский вице-премьер по вопросам безопасности Александр Борисов, протаранил идущую впереди Daewoo Nexia, возбуждены дела об административных правонарушениях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«На сегодняшний день проводится административное расследование. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы по травмам участников ДТП, по результатам которой будут квалифицированы действия водителей и принято решение», — отметили в ведомстве.
Речь идет о ч.1 ст. 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги») и ч. 1 ст. 12.24 («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью») КоАП РФ. По первой статье предусмотрен штраф от 1000 до 5000 рублей, по второй — от 2500 до 5000 или лишение прав на срок от одного до полутора лет.
Источники URA.RU в политэлитах рассказывают, что Борисов со своей стороны оказывает всю необходимую помощь пострадавшим. Ранее агентство сообщало, что в результате ДТП пассажиры Daewoo получили ушибы и переломы. Сам вице-премьер не пострадал. По одной из версий, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции автомобилем Infinity под управлением Александра Борисова.
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