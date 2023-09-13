В полиции прокомментировали ДТП с участием пермского вице-премьера по безопасности

По факту ДТП с участием пермского вице-премьера Борисова возбуждено дело

14 сентября 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Александр Борисов оказывает всю необходимую помощь пострадавшим Фото: Сергей Русанов © URA.RU По факту ДТП на трассе Полазна — Чусовой 13 августа, где автомобиль Infinity, за рулем которого, предположительно, находился пермский вице-премьер по вопросам безопасности Александр Борисов, протаранил идущую впереди Daewoo Nexia, возбуждены дела об административных правонарушениях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «На сегодняшний день проводится административное расследование. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы по травмам участников ДТП, по результатам которой будут квалифицированы действия водителей и принято решение», — отметили в ведомстве. Речь идет о ч.1 ст. 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги») и ч. 1 ст. 12.24 («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью») КоАП РФ. По первой статье предусмотрен штраф от 1000 до 5000 рублей, по второй — от 2500 до 5000 или лишение прав на срок от одного до полутора лет. Источники URA.RU в политэлитах рассказывают, что Борисов со своей стороны оказывает всю необходимую помощь пострадавшим. Ранее агентство сообщало, что в результате ДТП пассажиры Daewoo получили ушибы и переломы. Сам вице-премьер не пострадал. По одной из версий, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции автомобилем Infinity под управлением Александра Борисова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По факту ДТП на трассе Полазна — Чусовой 13 августа, где автомобиль Infinity, за рулем которого, предположительно, находился пермский вице-премьер по вопросам безопасности Александр Борисов, протаранил идущую впереди Daewoo Nexia, возбуждены дела об административных правонарушениях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «На сегодняшний день проводится административное расследование. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы по травмам участников ДТП, по результатам которой будут квалифицированы действия водителей и принято решение», — отметили в ведомстве. Речь идет о ч.1 ст. 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги») и ч. 1 ст. 12.24 («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью») КоАП РФ. По первой статье предусмотрен штраф от 1000 до 5000 рублей, по второй — от 2500 до 5000 или лишение прав на срок от одного до полутора лет. Источники URA.RU в политэлитах рассказывают, что Борисов со своей стороны оказывает всю необходимую помощь пострадавшим. Ранее агентство сообщало, что в результате ДТП пассажиры Daewoo получили ушибы и переломы. Сам вице-премьер не пострадал. По одной из версий, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции автомобилем Infinity под управлением Александра Борисова.