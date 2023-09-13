В Екатеринбурге простились с умершей на Черном море девочкой

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Возложение цветов к памятнику Фронту и Тылу. Пермь, возложение, гвоздики, прощание, похороны, дань памяти
В Екатеринбурге похоронили семилетнюю Марию Хрусталеву Фото:
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Юная свердловчанка впала в кому после купания в Черном море

В Екатеринбурге простились с семилетней Марией Хрусталевой, которая умерла на отдыхе в Краснодарском крае от ротавируса. Похороны ребенка состоялись 12 сентября.

«[Проверка] ведется, но мне от этого не легче. Дочку мне уже не вернуть», — сказала порталу Е1 мать девочки Елена Хрусталева.

В середине августа Мария с родителями отдыхала в Сочи. Во время купания в Черном море девочка подхватила ротавирус: у нее стремительно развился оттек мозга на фоне инфекции. Местные врачи откачали 2,5 литра жидкости. Ребенок не приходил в себя, состояние продолжало ухудшаться. Вечером 6 сентября врачи констатировали смерть. Подробности — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге простились с семилетней Марией Хрусталевой, которая умерла на отдыхе в Краснодарском крае от ротавируса. Похороны ребенка состоялись 12 сентября. «[Проверка] ведется, но мне от этого не легче. Дочку мне уже не вернуть», — сказала порталу Е1 мать девочки Елена Хрусталева. В середине августа Мария с родителями отдыхала в Сочи. Во время купания в Черном море девочка подхватила ротавирус: у нее стремительно развился оттек мозга на фоне инфекции. Местные врачи откачали 2,5 литра жидкости. Ребенок не приходил в себя, состояние продолжало ухудшаться. Вечером 6 сентября врачи констатировали смерть. Подробности — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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