В Екатеринбурге простились с умершей на Черном море девочкой

13 сентября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге похоронили семилетнюю Марию Хрусталеву Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Юная свердловчанка впала в кому после купания в Черном море В Екатеринбурге простились с семилетней Марией Хрусталевой, которая умерла на отдыхе в Краснодарском крае от ротавируса. Похороны ребенка состоялись 12 сентября. «[Проверка] ведется, но мне от этого не легче. Дочку мне уже не вернуть», — сказала порталу Е1 мать девочки Елена Хрусталева. В середине августа Мария с родителями отдыхала в Сочи. Во время купания в Черном море девочка подхватила ротавирус: у нее стремительно развился оттек мозга на фоне инфекции. Местные врачи откачали 2,5 литра жидкости. Ребенок не приходил в себя, состояние продолжало ухудшаться. Вечером 6 сентября врачи констатировали смерть. Подробности — в сюжете URA.RU.

В Екатеринбурге простились с семилетней Марией Хрусталевой, которая умерла на отдыхе в Краснодарском крае от ротавируса. Похороны ребенка состоялись 12 сентября. «[Проверка] ведется, но мне от этого не легче. Дочку мне уже не вернуть», — сказала порталу Е1 мать девочки Елена Хрусталева. В середине августа Мария с родителями отдыхала в Сочи. Во время купания в Черном море девочка подхватила ротавирус: у нее стремительно развился оттек мозга на фоне инфекции. Местные врачи откачали 2,5 литра жидкости. Ребенок не приходил в себя, состояние продолжало ухудшаться. Вечером 6 сентября врачи констатировали смерть. Подробности — в сюжете URA.RU.