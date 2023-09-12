Обещанный Путину мост в ХМАО строят с опережением сроков

Второй мостовой переход через реку Обь в Сургуте строят с опережением графика. Об этом сообщил вице-губернатор округа Азат Ислаев во время визита на объект с инспекцией.
«В целом подрядчик идет уверенно, с опережением сроков. Техники и людей достаточно. Опережающим финансированием правительство округа контракты обеспечивает. Командная работа позволяет добиваться результатов. Сегодня готовность свыше 22%. По графику мы идем с опережением почти на 5%. Поэтому мы точно идем к завершению в 2025 году», — сообщил Ислаев.
При этом заместитель губернатора отметил, что на объекте есть небольшие недочеты, но они не существенные. Также он добавил, что из-за опережения сроков окружные власти решили начать раннее финансирование проекта. «Правительством принято решение о выделении опережающего финансирования. Это 6,2 миллиарда рублей. Речь не идет про дополнительное финансирование. Мы все финансирование осуществляем в рамках существующих обязательств. Мы просто деньги с 24-25 годов сдвигаем на 2023 год, и связано это только с опережающим графиком производства работ», — добавили Ислаев.
Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Ислаев дал обещание президенту РФ Владимиру Путину, что мост через Обь в Сургуте построят раньше срока. Об этом он заявил главе государства на личной встрече, куда его пригласили как одного из победителей конкурса «Лидеры России».
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