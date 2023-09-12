Обещанный Путину мост в ХМАО строят с опережением сроков

Строительство моста через Обь в районе Сургута идет с опережением графика

13 сентября 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Подрядчик строит с опережением 5% Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Второй мостовой переход через реку Обь в Сургуте строят с опережением графика. Об этом сообщил вице-губернатор округа Азат Ислаев во время визита на объект с инспекцией. «В целом подрядчик идет уверенно, с опережением сроков. Техники и людей достаточно. Опережающим финансированием правительство округа контракты обеспечивает. Командная работа позволяет добиваться результатов. Сегодня готовность свыше 22%. По графику мы идем с опережением почти на 5%. Поэтому мы точно идем к завершению в 2025 году», — сообщил Ислаев. При этом заместитель губернатора отметил, что на объекте есть небольшие недочеты, но они не существенные. Также он добавил, что из-за опережения сроков окружные власти решили начать раннее финансирование проекта. «Правительством принято решение о выделении опережающего финансирования. Это 6,2 миллиарда рублей. Речь не идет про дополнительное финансирование. Мы все финансирование осуществляем в рамках существующих обязательств. Мы просто деньги с 24-25 годов сдвигаем на 2023 год, и связано это только с опережающим графиком производства работ», — добавили Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Ислаев дал обещание президенту РФ Владимиру Путину, что мост через Обь в Сургуте построят раньше срока. Об этом он заявил главе государства на личной встрече, куда его пригласили как одного из победителей конкурса «Лидеры России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Второй мостовой переход через реку Обь в Сургуте строят с опережением графика. Об этом сообщил вице-губернатор округа Азат Ислаев во время визита на объект с инспекцией. «В целом подрядчик идет уверенно, с опережением сроков. Техники и людей достаточно. Опережающим финансированием правительство округа контракты обеспечивает. Командная работа позволяет добиваться результатов. Сегодня готовность свыше 22%. По графику мы идем с опережением почти на 5%. Поэтому мы точно идем к завершению в 2025 году», — сообщил Ислаев. При этом заместитель губернатора отметил, что на объекте есть небольшие недочеты, но они не существенные. Также он добавил, что из-за опережения сроков окружные власти решили начать раннее финансирование проекта. «Правительством принято решение о выделении опережающего финансирования. Это 6,2 миллиарда рублей. Речь не идет про дополнительное финансирование. Мы все финансирование осуществляем в рамках существующих обязательств. Мы просто деньги с 24-25 годов сдвигаем на 2023 год, и связано это только с опережающим графиком производства работ», — добавили Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Ислаев дал обещание президенту РФ Владимиру Путину, что мост через Обь в Сургуте построят раньше срока. Об этом он заявил главе государства на личной встрече, куда его пригласили как одного из победителей конкурса «Лидеры России».