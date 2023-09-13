ЦБ РФ начал давить на «Райффайзебанк»

ЦБ РФ лишил «Райффайзенбанк» лицензии на депозитарную деятельность

13 сентября 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

«Райффайзенбанк» лишился лицензии на депозитарную деятельность инвестиционных фондов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный банк России аннулировал лицензию «Райффайзенбанка» на деятельность, связанную с хранением ценных бумаг, инвестиционных фондов. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. «Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов <…>, выданную акционерному обществу „Райффайзенбанк“», — заявили в ЦБ. Сообщение опубликовано на сайте банка. Ранее стало известно о намерении «Райффайзенбанка» уйти из России в конце сентября 2023 года, передает «Царьград». Однако позже гендиректор австрийского банка Йоханн Штробль сообщил о переносе ухода на конец 2023 года , пишет Pravda.Ru.

Центральный банк России аннулировал лицензию «Райффайзенбанка» на деятельность, связанную с хранением ценных бумаг, инвестиционных фондов. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. «Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов <…>, выданную акционерному обществу „Райффайзенбанк“», — заявили в ЦБ. Сообщение опубликовано на сайте банка. Ранее стало известно о намерении «Райффайзенбанка» уйти из России в конце сентября 2023 года, передает «Царьград». Однако позже гендиректор австрийского банка Йоханн Штробль сообщил о переносе ухода на конец 2023 года, пишет Pravda.Ru.