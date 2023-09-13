ЦБ РФ начал давить на «Райффайзебанк»

ЦБ РФ лишил «Райффайзенбанк» лицензии на депозитарную деятельность
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Клипарт по теме Банки. Челябинск, райффайзен банк
«Райффайзенбанк» лишился лицензии на депозитарную деятельность инвестиционных фондов Фото:

Центральный банк России аннулировал лицензию «Райффайзенбанка» на деятельность, связанную с хранением ценных бумаг, инвестиционных фондов. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов <…>, выданную акционерному обществу „Райффайзенбанк“», — заявили в ЦБ. Сообщение опубликовано на сайте банка.

Ранее стало известно о намерении «Райффайзенбанка» уйти из России в конце сентября 2023 года, передает «Царьград». Однако позже гендиректор австрийского банка Йоханн Штробль сообщил о переносе ухода на конец 2023 года, пишет Pravda.Ru.

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Центральный банк России аннулировал лицензию «Райффайзенбанка» на деятельность, связанную с хранением ценных бумаг, инвестиционных фондов. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. «Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов <…>, выданную акционерному обществу „Райффайзенбанк“», — заявили в ЦБ. Сообщение опубликовано на сайте банка. Ранее стало известно о намерении «Райффайзенбанка» уйти из России в конце сентября 2023 года, передает «Царьград». Однако позже гендиректор австрийского банка Йоханн Штробль сообщил о переносе ухода на конец 2023 года, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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