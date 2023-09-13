В ХМАО юношу-инвалида, избитого сверстниками, обманом заманили на «вписку»

Подростки заперли Сергея в квартире и не выпускали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Знакомые подростки заманили 18-летнего Сергея из Нижневартовска (ХМАО) в квартиру под предлогом отдыха в веселой компании. Однако после оказалось, что повеселиться компания запланировала за счет избиения самого юноши-инвалида. Информацией об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Гулял во дворе. Подошли ребята дворовые, позвали в гости, мол, пошли с нами, мы тут на квартире собираемся. Девчонки, все такое. Ну он и согласился. А они заперли дверь и не выпускали его, пока какая-то девочка не открыла дверь, и он не убежал», — поделился инсайдер.

По данным местного телеканала «N1», предполагаемая причина избиения подростка — месть за конфликт, произошедший еще в июле. «Сергей во время прогулки повздорил с ребятами во дворе. Во время перепалки он бросил камень в девушку. Попал в грудь. Извинился. Конфликт вроде был исчерпан, но позже компания знакомых девушки решили проучить Сергея. Эта расправа и попала на видео», — рассказали журналисту канала Сергей и один из участников конфликта.

Все обстоятельства инцидента проверяются следственным комитетом ХМАО. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало о том, что подростки, избившие Сергея в Нижневартовске (ХМАО), попросили прощения у юноши. Это произошло уже после того, как о ЧП стало известно.