Подростки из ХМАО, избившие сверстника-инвалида, попросили у него прощения

Житель Нижневартовска (ХМАО) 18-летний Сергей, которого избили сверстники, рассказал, что после инцидента нападавшие начали просить у него прощение. Это произошло уже после того, как о ЧП стало известно.
По словам Сергея, его закрыли в комнате, где ставили на колени и били всей толпой. «Кирилл, Рома, Марьяна там была. Короче, все там были. Потом они начали мне писать в ВК: «Прости, прости, прости». В итоге я им всем говорю: «Да, да, я вас простил», — рассказал пострадавший телеканалу «Мегаполис».
Предварительно известно, что у Сергея инвалидность второй группы. Однако, по данным источника, знакомого с ситуацией, один из нападавших также является инвалидом.
Ранее URA.RU писало о том, что следственный комитет России по ХМАО начал проверку видеозаписи избиения подростка с инвалидностью толпой сверстников. К расследованию обстоятельств дела также подключилась мэрия Нижневартовска.
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