Подростки из ХМАО, избившие сверстника-инвалида, попросили у него прощения

13 сентября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Пострадавший — инвалид второй группы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Нижневартовска (ХМАО) 18-летний Сергей, которого избили сверстники, рассказал, что после инцидента нападавшие начали просить у него прощение. Это произошло уже после того, как о ЧП стало известно. По словам Сергея, его закрыли в комнате, где ставили на колени и били всей толпой. «Кирилл, Рома, Марьяна там была. Короче, все там были. Потом они начали мне писать в ВК: «Прости, прости, прости». В итоге я им всем говорю: «Да, да, я вас простил», — рассказал пострадавший телеканалу «Мегаполис». Предварительно известно, что у Сергея инвалидность второй группы. Однако, по данным источника, знакомого с ситуацией, один из нападавших также является инвалидом.



Ранее URA.RU писало о том, что следственный комитет России по ХМАО начал проверку видеозаписи избиения подростка с инвалидностью толпой сверстников. К расследованию обстоятельств дела также подключилась мэрия Нижневартовска.

Житель Нижневартовска (ХМАО) 18-летний Сергей, которого избили сверстники, рассказал, что после инцидента нападавшие начали просить у него прощение. Это произошло уже после того, как о ЧП стало известно. По словам Сергея, его закрыли в комнате, где ставили на колени и били всей толпой. «Кирилл, Рома, Марьяна там была. Короче, все там были. Потом они начали мне писать в ВК: «Прости, прости, прости». В итоге я им всем говорю: «Да, да, я вас простил», — рассказал пострадавший телеканалу «Мегаполис». Предварительно известно, что у Сергея инвалидность второй группы. Однако, по данным источника, знакомого с ситуацией, один из нападавших также является инвалидом. Ранее URA.RU писало о том, что следственный комитет России по ХМАО начал проверку видеозаписи избиения подростка с инвалидностью толпой сверстников. К расследованию обстоятельств дела также подключилась мэрия Нижневартовска.