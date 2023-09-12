12 сентября 2023

Подростки из ХМАО, избившие сверстника-инвалида, попросили у него прощения

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, драка, подростки, уличная драка
Пострадавший — инвалид второй группы Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) 18-летний Сергей, которого избили сверстники, рассказал, что после инцидента нападавшие начали просить у него прощение. Это произошло уже после того, как о ЧП стало известно.

По словам Сергея, его закрыли в комнате, где ставили на колени и били всей толпой. «Кирилл, Рома, Марьяна там была. Короче, все там были. Потом они начали мне писать в ВК: «Прости, прости, прости». В итоге я им всем говорю: «Да, да, я вас простил», — рассказал пострадавший телеканалу «Мегаполис».

Предварительно известно, что у Сергея инвалидность второй группы. Однако, по данным источника, знакомого с ситуацией, один из нападавших также является инвалидом.

Ранее URA.RU писало о том, что следственный комитет России по ХМАО начал проверку видеозаписи избиения подростка с инвалидностью толпой сверстников. К расследованию обстоятельств дела также подключилась мэрия Нижневартовска.

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Житель Нижневартовска (ХМАО) 18-летний Сергей, которого избили сверстники, рассказал, что после инцидента нападавшие начали просить у него прощение. Это произошло уже после того, как о ЧП стало известно. По словам Сергея, его закрыли в комнате, где ставили на колени и били всей толпой. «Кирилл, Рома, Марьяна там была. Короче, все там были. Потом они начали мне писать в ВК: «Прости, прости, прости». В итоге я им всем говорю: «Да, да, я вас простил», — рассказал пострадавший телеканалу «Мегаполис». Предварительно известно, что у Сергея инвалидность второй группы. Однако, по данным источника, знакомого с ситуацией, один из нападавших также является инвалидом. Ранее URA.RU писало о том, что следственный комитет России по ХМАО начал проверку видеозаписи избиения подростка с инвалидностью толпой сверстников. К расследованию обстоятельств дела также подключилась мэрия Нижневартовска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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