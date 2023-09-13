Старший лейтенант армии ДНР Матюшин спрогнозировал затишье на СВО

Старший лейтенант армии ДНР Матюшин: у ВСУ осталось полтора месяца на рывок

14 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В середине-конце октября на Украине начнутся дожди, напомнил Александр Матюшин Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У ВСУ есть всего месяц-полтора, чтобы закрепиться и сделать какой-то рывок, так как в октябре в районе боевых действий начнутся проливные дожди. Такое объяснение дал в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Еще месяц-полтора максимум продержится более-менее сухая теплая погода, особенно в степях Новороссии, в Запорожской, в Херсонской областях. Соответственно противник будет всеми силами пытаться урвать любой кусочек земли, любое разбитое здание в мелких населенных пунктах. Где-то в середине, может быть, в конце октября пойдут проливные дожди, размякнет почва, поля, и действовать техникой да и просто пехотными массами станет невозможно. Боевые действия временно прекратятся, за исключением попыток каких-то ударов мелкими диверсионными группами, которые не будут играть существенной роли до начала холодов», — рассказал Александр Матюшин. Старший лейтенант в отставке перечислил, где ВСУ будут наносить основные удары до начала периода проливных дождей. «Они усилят натиск в районе Вербового и Работино, которого уже в принципе не существует, это просто груда камней. Будут активничать на Временском выступе, чтобы хотя бы прорваться к Старомлиновке. Там, где сейчас идут бои — Новодонецкое, Новомайорское (ДНР), — судьба этих поселков также неприглядна. Их разрушит в результате нашего артиллерийского обстрела. Эскадры отойдут на позиции, которые находятся за этими населенными пунктами, и они также превратятся в серую зону. В районе Донецка противник будет цепляться за остатки позиций, которые за ним сохранились в Марьинке и в Красногоровке. В районе Авдеевки пытаться контратаковать, чтобы не угодить в котел, контуры которого уже прорисовываются. Также противник будет стремиться по максимуму прорваться на ту высоту, которая находится за Клещеевкой, потому что она будет контролировать дороги, ведущие в сторону старой ДНР. По ней снабжается наша группировка. Также по максимуму противник будет укрепляться в районе Купянска, чтобы не допустить взятия этого города нами до наступления холодов», — добавил Матюшин. По словам собеседника агентства, ВСУ не смогут до поздней весны перейти в наступление, если зима на Украине будет такой же теплой, как в 2022 году. «Прошлая зима была теплая, особенно в Запорожье. Я как раз туда ездил, там уже в феврале пробивалась зеленая трава на полях, снега практически не было. Если зима будет опять теплая, то, по крайней мере, на Запорожском направлении, противник не сможет провести никаких крупных наступательных действий. Если же почва достаточно промерзнет, это как раз район Артемовска (Бахмут), Купянска, то там следует ожидать следующих более-менее ожесточенных боев. Но в Запорожской степи до следующего лета или поздней весны активные наступательные действия зачахнут и будут работать маленькие диверсионно-разведывательные —группы. Бои перейдут в бои местного значения», — подчеркнул он. По данным издания The Economist, западные политики намерены продлить график контрнаступления ВСУ, так как вооруженные силы Украины столкнулись с крепкой обороной армии России. На Западе не верят в возможность прорыва даже к зиме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У ВСУ есть всего месяц-полтора, чтобы закрепиться и сделать какой-то рывок, так как в октябре в районе боевых действий начнутся проливные дожди. Такое объяснение дал в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Еще месяц-полтора максимум продержится более-менее сухая теплая погода, особенно в степях Новороссии, в Запорожской, в Херсонской областях. Соответственно противник будет всеми силами пытаться урвать любой кусочек земли, любое разбитое здание в мелких населенных пунктах. Где-то в середине, может быть, в конце октября пойдут проливные дожди, размякнет почва, поля, и действовать техникой да и просто пехотными массами станет невозможно. Боевые действия временно прекратятся, за исключением попыток каких-то ударов мелкими диверсионными группами, которые не будут играть существенной роли до начала холодов», — рассказал Александр Матюшин. Старший лейтенант в отставке перечислил, где ВСУ будут наносить основные удары до начала периода проливных дождей. «Они усилят натиск в районе Вербового и Работино, которого уже в принципе не существует, это просто груда камней. Будут активничать на Временском выступе, чтобы хотя бы прорваться к Старомлиновке. Там, где сейчас идут бои — Новодонецкое, Новомайорское (ДНР), — судьба этих поселков также неприглядна. Их разрушит в результате нашего артиллерийского обстрела. Эскадры отойдут на позиции, которые находятся за этими населенными пунктами, и они также превратятся в серую зону. В районе Донецка противник будет цепляться за остатки позиций, которые за ним сохранились в Марьинке и в Красногоровке. В районе Авдеевки пытаться контратаковать, чтобы не угодить в котел, контуры которого уже прорисовываются. Также противник будет стремиться по максимуму прорваться на ту высоту, которая находится за Клещеевкой, потому что она будет контролировать дороги, ведущие в сторону старой ДНР. По ней снабжается наша группировка. Также по максимуму противник будет укрепляться в районе Купянска, чтобы не допустить взятия этого города нами до наступления холодов», — добавил Матюшин. По словам собеседника агентства, ВСУ не смогут до поздней весны перейти в наступление, если зима на Украине будет такой же теплой, как в 2022 году. «Прошлая зима была теплая, особенно в Запорожье. Я как раз туда ездил, там уже в феврале пробивалась зеленая трава на полях, снега практически не было. Если зима будет опять теплая, то, по крайней мере, на Запорожском направлении, противник не сможет провести никаких крупных наступательных действий. Если же почва достаточно промерзнет, это как раз район Артемовска (Бахмут), Купянска, то там следует ожидать следующих более-менее ожесточенных боев. Но в Запорожской степи до следующего лета или поздней весны активные наступательные действия зачахнут и будут работать маленькие диверсионно-разведывательные —группы. Бои перейдут в бои местного значения», — подчеркнул он. По данным издания The Economist, западные политики намерены продлить график контрнаступления ВСУ, так как вооруженные силы Украины столкнулись с крепкой обороной армии России. На Западе не верят в возможность прорыва даже к зиме.