Блинкен заявил о смене миропорядка из-за России и Китая

13 сентября 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен заявил об угрозе западного миропорядка Фото: Официальный сайт президента Украины Нарастающее соперничество Вашингтона с Россией и Китаем означает прекращение миропорядка, который был установлен после холодной войны. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. «То, с чем мы сталкиваемся сейчас [соперничество США с РФ и КНР], — это нечто большее, чем испытание для установившегося после холодной войны порядка. Это его конец», — сказал Энтони Блинкен. Его выступление опубликовано на youtube-канале Госдепартамента. Госсекретарь также назвал угрозой для миропорядка российскую спецоперацию на Украине. Китай, по его словам, запасается все большей экономической, дипломатической, военной мощью для смены мироустройства. «Таким образом, мы переживаем, как выражается президент [США Джо] Байден, переломный момент. Одна эпоха заканчивается, другая — начинается», — заключил Блинкен. После того, как Запад начал вводить в отношении Москвы санкции, Россия активно искала себе союзников для создания нового мирового порядка. Сначала отношения укреплялись с Китаем, однако позже к изменению западного мироустройства присоединились страны БРИКС, пишет RT. Со временем союз государств начал расширяться, что, по мнению американской прессы, стало свидетельством провала лидерства США на мировой арене , передает Pravda.Ru.

Нарастающее соперничество Вашингтона с Россией и Китаем означает прекращение миропорядка, который был установлен после холодной войны. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. «То, с чем мы сталкиваемся сейчас [соперничество США с РФ и КНР], — это нечто большее, чем испытание для установившегося после холодной войны порядка. Это его конец», — сказал Энтони Блинкен. Его выступление опубликовано на youtube-канале Госдепартамента. Госсекретарь также назвал угрозой для миропорядка российскую спецоперацию на Украине. Китай, по его словам, запасается все большей экономической, дипломатической, военной мощью для смены мироустройства. «Таким образом, мы переживаем, как выражается президент [США Джо] Байден, переломный момент. Одна эпоха заканчивается, другая — начинается», — заключил Блинкен. После того, как Запад начал вводить в отношении Москвы санкции, Россия активно искала себе союзников для создания нового мирового порядка. Сначала отношения укреплялись с Китаем, однако позже к изменению западного мироустройства присоединились страны БРИКС, пишет RT. Со временем союз государств начал расширяться, что, по мнению американской прессы, стало свидетельством провала лидерства США на мировой арене, передает Pravda.Ru.