Курганские власти назвали сроки окончания сбора зерна

Уборочная кампания в Курганской области продлится до 20 октября

14 сентября 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

На данный момент собрано уже более 570 тысяч тонн зерна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уборочная кампания в Курганской области в 2023 году продлится по зерновым культурам до 10 октября, по масличным — до 20 октября. Об этом сообщил глава департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев. «Уборочная кампания проходит по плану. Учитывая погодные условия, основная фаза уборки по зерновым культурам продлится до 10 октября, по масличным — до 20 октября. Технические возможности позволяют собрать зерно в оптимальные сроки. Как только позволяет погода, аграрии сразу выходят в поля», — сообщил Кощеев. Его слова приводятся в telegram-канале правительства Курганской области. На данный момент аграрии обмолотили более 360 тысяч гектар, собрав более 570 тысяч тонн зерна. Высокая урожайность, как сообщает правительство региона, отмечается в агрофирмах и крестьянских фермерских хозяйствах Далматовского муниципального округа. Ранее курганские власти провели совещание с компанией из Китая, во время которого поднимался вопрос о сотрудничестве в сфере АПК. Гендиректор предприятия Xinjiang Maikang Biological Co., Ltd Гао Джиган заинтересовался закупкой зерна из курганской области.

Уборочная кампания в Курганской области в 2023 году продлится по зерновым культурам до 10 октября, по масличным — до 20 октября. Об этом сообщил глава департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев. «Уборочная кампания проходит по плану. Учитывая погодные условия, основная фаза уборки по зерновым культурам продлится до 10 октября, по масличным — до 20 октября. Технические возможности позволяют собрать зерно в оптимальные сроки. Как только позволяет погода, аграрии сразу выходят в поля», — сообщил Кощеев. Его слова приводятся в telegram-канале правительства Курганской области. На данный момент аграрии обмолотили более 360 тысяч гектар, собрав более 570 тысяч тонн зерна. Высокая урожайность, как сообщает правительство региона, отмечается в агрофирмах и крестьянских фермерских хозяйствах Далматовского муниципального округа. Ранее курганские власти провели совещание с компанией из Китая, во время которого поднимался вопрос о сотрудничестве в сфере АПК. Гендиректор предприятия Xinjiang Maikang Biological Co., Ltd Гао Джиган заинтересовался закупкой зерна из курганской области.