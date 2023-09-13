Курганские власти назвали сроки окончания сбора зерна

Уборочная кампания в Курганской области в 2023 году продлится по зерновым культурам до 10 октября, по масличным — до 20 октября. Об этом сообщил глава департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев.
«Уборочная кампания проходит по плану. Учитывая погодные условия, основная фаза уборки по зерновым культурам продлится до 10 октября, по масличным — до 20 октября. Технические возможности позволяют собрать зерно в оптимальные сроки. Как только позволяет погода, аграрии сразу выходят в поля», — сообщил Кощеев. Его слова приводятся в telegram-канале правительства Курганской области.
На данный момент аграрии обмолотили более 360 тысяч гектар, собрав более 570 тысяч тонн зерна. Высокая урожайность, как сообщает правительство региона, отмечается в агрофирмах и крестьянских фермерских хозяйствах Далматовского муниципального округа.
Ранее курганские власти провели совещание с компанией из Китая, во время которого поднимался вопрос о сотрудничестве в сфере АПК. Гендиректор предприятия Xinjiang Maikang Biological Co., Ltd Гао Джиган заинтересовался закупкой зерна из курганской области.
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