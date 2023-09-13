13 сентября 2023

Курганские власти назвали сроки окончания сбора зерна

Уборочная кампания в Курганской области продлится до 20 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, поле, пшеница, урожай, зерно, колосья, злак, день поля
На данный момент собрано уже более 570 тысяч тонн зерна Фото:

Уборочная кампания в Курганской области в 2023 году продлится по зерновым культурам до 10 октября, по масличным — до 20 октября. Об этом сообщил глава департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев.

«Уборочная кампания проходит по плану. Учитывая погодные условия, основная фаза уборки по зерновым культурам продлится до 10 октября, по масличным — до 20 октября. Технические возможности позволяют собрать зерно в оптимальные сроки. Как только позволяет погода, аграрии сразу выходят в поля», — сообщил Кощеев. Его слова приводятся в telegram-канале правительства Курганской области.

На данный момент аграрии обмолотили более 360 тысяч гектар, собрав более 570 тысяч тонн зерна. Высокая урожайность, как сообщает правительство региона, отмечается в агрофирмах и крестьянских фермерских хозяйствах Далматовского муниципального округа.

Ранее курганские власти провели совещание с компанией из Китая, во время которого поднимался вопрос о сотрудничестве в сфере АПК. Гендиректор предприятия Xinjiang Maikang Biological Co., Ltd Гао Джиган заинтересовался закупкой зерна из курганской области.

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Уборочная кампания в Курганской области в 2023 году продлится по зерновым культурам до 10 октября, по масличным — до 20 октября. Об этом сообщил глава департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев. «Уборочная кампания проходит по плану. Учитывая погодные условия, основная фаза уборки по зерновым культурам продлится до 10 октября, по масличным — до 20 октября. Технические возможности позволяют собрать зерно в оптимальные сроки. Как только позволяет погода, аграрии сразу выходят в поля», — сообщил Кощеев. Его слова приводятся в telegram-канале правительства Курганской области. На данный момент аграрии обмолотили более 360 тысяч гектар, собрав более 570 тысяч тонн зерна. Высокая урожайность, как сообщает правительство региона, отмечается в агрофирмах и крестьянских фермерских хозяйствах Далматовского муниципального округа. Ранее курганские власти провели совещание с компанией из Китая, во время которого поднимался вопрос о сотрудничестве в сфере АПК. Гендиректор предприятия Xinjiang Maikang Biological Co., Ltd Гао Джиган заинтересовался закупкой зерна из курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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