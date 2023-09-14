Советник главы ДНР раскрыл число погибших украинских военных

Гагин: Украина с начала СВО потеряла порядка 500 тысяч военных

Украина могла потерять до полумиллиона бойцов Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины потеряли порядка 500 тысяч человек с начала спецоперации. Об этом заявил советник врио ДНР Ян Гагин.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Европарламента на вопрос, что на Украине погибло более 500 тысяч военнослужащих, ничего не ответил, но сказал, что они не обещали, что будет легко. Поэтому цифра в полмиллиона украинцев, я думаю, близка к истине», — сообщил Гагин РИА Новости.

По его словам, о цифре 500 тысяч говорят и некоторые другие данные. Например, один из украинских сотовых операторов размещал ролик, что порядка 400 тысяч адресатов больше никогда не поднимут трубку.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин говорил URA.RU, что ВСУ потеряли порядка 1,5 млн мужчин ранеными и убитыми с начала спецоперации. Президент России Владимир Путин сообщал, что с начала контрнаступления Украина потеряла более 70 тысяч бойцов.