Полковник Литовкин: Украина потеряла 1,5 млн бойцов

05 сентября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Украина не успевает подготавливать новых бойцов, сказал Виктор Литовкин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины потеряли порядка полутора миллиона мужчин ранеными и убитыми с начала спецоперации. Об этом сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Там более полумиллиона погибло, как пишут американцы. А если учесть, что на каждого погибшего приходит три-четыре раненых и увеченных, то это полтора миллиона только санитарных потерь Украины. А это генофонд, это мужчина, это 18-25 лет, которые могли бы приносить пользу и экономике, и в деторождении», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, мобилизация тех, кто возвращается из Польши и других стран не принесет большой пользы Украине. «Даже если вернулись, какие из них солдаты. Подготовка бойцов должна занимать не одну неделю, не две недели, а так ими смогут лишь затыкать дыры», — отметил военный обозреватель. Польша начала передачу Киеву украинских беженцев призывного возраста, которые нелегально въехали в страну после 24 февраля 2022 года. Попавший в российский плен украинский военный Андрей Цминь рассказал, что бойцов посылают на штурм линии соприкосновения в районе Соледара по трупам, так как там остается большое количество погибших из ВСУ.

Вооруженные силы Украины потеряли порядка полутора миллиона мужчин ранеными и убитыми с начала спецоперации. Об этом сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Там более полумиллиона погибло, как пишут американцы. А если учесть, что на каждого погибшего приходит три-четыре раненых и увеченных, то это полтора миллиона только санитарных потерь Украины. А это генофонд, это мужчина, это 18-25 лет, которые могли бы приносить пользу и экономике, и в деторождении», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, мобилизация тех, кто возвращается из Польши и других стран не принесет большой пользы Украине. «Даже если вернулись, какие из них солдаты. Подготовка бойцов должна занимать не одну неделю, не две недели, а так ими смогут лишь затыкать дыры», — отметил военный обозреватель. Польша начала передачу Киеву украинских беженцев призывного возраста, которые нелегально въехали в страну после 24 февраля 2022 года. Попавший в российский плен украинский военный Андрей Цминь рассказал, что бойцов посылают на штурм линии соприкосновения в районе Соледара по трупам, так как там остается большое количество погибших из ВСУ.