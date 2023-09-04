04 сентября 2023

Полковник Литовкин: Украина потеряла 1,5 млн бойцов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Украина не успевает подготавливать новых бойцов, сказал Виктор Литовкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины потеряли порядка полутора миллиона мужчин ранеными и убитыми с начала спецоперации. Об этом сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Там более полумиллиона погибло, как пишут американцы. А если учесть, что на каждого погибшего приходит три-четыре раненых и увеченных, то это полтора миллиона только санитарных потерь Украины. А это генофонд, это мужчина, это 18-25 лет, которые могли бы приносить пользу и экономике, и в деторождении», — сказал Виктор Литовкин.

По его словам, мобилизация тех, кто возвращается из Польши и других стран не принесет большой пользы Украине. «Даже если вернулись, какие из них солдаты. Подготовка бойцов должна занимать не одну неделю, не две недели, а так ими смогут лишь затыкать дыры», — отметил военный обозреватель.

Польша начала передачу Киеву украинских беженцев призывного возраста, которые нелегально въехали в страну после 24 февраля 2022 года. Попавший в российский плен украинский военный Андрей Цминь рассказал, что бойцов посылают на штурм линии соприкосновения в районе Соледара по трупам, так как там остается большое количество погибших из ВСУ.

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Вооруженные силы Украины потеряли порядка полутора миллиона мужчин ранеными и убитыми с начала спецоперации. Об этом сообщил URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Там более полумиллиона погибло, как пишут американцы. А если учесть, что на каждого погибшего приходит три-четыре раненых и увеченных, то это полтора миллиона только санитарных потерь Украины. А это генофонд, это мужчина, это 18-25 лет, которые могли бы приносить пользу и экономике, и в деторождении», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, мобилизация тех, кто возвращается из Польши и других стран не принесет большой пользы Украине. «Даже если вернулись, какие из них солдаты. Подготовка бойцов должна занимать не одну неделю, не две недели, а так ими смогут лишь затыкать дыры», — отметил военный обозреватель. Польша начала передачу Киеву украинских беженцев призывного возраста, которые нелегально въехали в страну после 24 февраля 2022 года. Попавший в российский плен украинский военный Андрей Цминь рассказал, что бойцов посылают на штурм линии соприкосновения в районе Соледара по трупам, так как там остается большое количество погибших из ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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