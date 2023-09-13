13 сентября 2023

В нацпарке под Златоустом ливни отрезали доступ в турприют. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, таганай, национальный парк
Ливни на Таганае добавили туристам сложностей Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) ливни отрезали доступ в приют на Киалимском кордоне. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, пройти до приюта невозможно со стороны горы Ицыл.

«Недавние ливни превратили реку Большой Киалим в бурный поток, подняв ее уровень больше чем на полметра. Путь на Киалимский кордон со стороны хребта Ицыл временно недоступен, поскольку переправиться через реку сейчас нереально», — уточнили URA.RU в нацпарке.

В учреждении обратились к туристам с просьбой учитывать трудности при планировании походов. В нацпарке добавили, что угрозы кордону нет, пройти до него можно. Основной поток туристов направляется по тропе, а со стороны Ицыла заходят немногие. В доступе остается также приют на бывшей метеостанции. Подобный эксцесс произошел на Таганае впервые за последние три засушливых года.

На Таганае доступ к Киалимскому кордону остался лишь по туристской тропе
На Таганае доступ к Киалимскому кордону остался лишь по туристской тропе
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) ливни отрезали доступ в приют на Киалимском кордоне. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, пройти до приюта невозможно со стороны горы Ицыл. «Недавние ливни превратили реку Большой Киалим в бурный поток, подняв ее уровень больше чем на полметра. Путь на Киалимский кордон со стороны хребта Ицыл временно недоступен, поскольку переправиться через реку сейчас нереально», — уточнили URA.RU в нацпарке. В учреждении обратились к туристам с просьбой учитывать трудности при планировании походов. В нацпарке добавили, что угрозы кордону нет, пройти до него можно. Основной поток туристов направляется по тропе, а со стороны Ицыла заходят немногие. В доступе остается также приют на бывшей метеостанции. Подобный эксцесс произошел на Таганае впервые за последние три засушливых года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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