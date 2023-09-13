В нацпарке под Златоустом ливни отрезали доступ в турприют. Фото

14 сентября 2023 в 08:54 Размер текста - 17 +

Ливни на Таганае добавили туристам сложностей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) ливни отрезали доступ в приют на Киалимском кордоне. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, пройти до приюта невозможно со стороны горы Ицыл. «Недавние ливни превратили реку Большой Киалим в бурный поток, подняв ее уровень больше чем на полметра. Путь на Киалимский кордон со стороны хребта Ицыл временно недоступен, поскольку переправиться через реку сейчас нереально», — уточнили URA.RU в нацпарке. В учреждении обратились к туристам с просьбой учитывать трудности при планировании походов. В нацпарке добавили, что угрозы кордону нет, пройти до него можно. Основной поток туристов направляется по тропе, а со стороны Ицыла заходят немногие. В доступе остается также приют на бывшей метеостанции. Подобный эксцесс произошел на Таганае впервые за последние три засушливых года. На Таганае доступ к Киалимскому кордону остался лишь по туристской тропе Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) ливни отрезали доступ в приют на Киалимском кордоне. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, пройти до приюта невозможно со стороны горы Ицыл. «Недавние ливни превратили реку Большой Киалим в бурный поток, подняв ее уровень больше чем на полметра. Путь на Киалимский кордон со стороны хребта Ицыл временно недоступен, поскольку переправиться через реку сейчас нереально», — уточнили URA.RU в нацпарке. В учреждении обратились к туристам с просьбой учитывать трудности при планировании походов. В нацпарке добавили, что угрозы кордону нет, пройти до него можно. Основной поток туристов направляется по тропе, а со стороны Ицыла заходят немногие. В доступе остается также приют на бывшей метеостанции. Подобный эксцесс произошел на Таганае впервые за последние три засушливых года.