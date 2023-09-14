Япония захотела заключить мирный договор с Россией

После Второй мировой войны Япония и СССР не подписали мирный договор, который решил бы вопрос спорных территорий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Япония готова подписать мирный договор с Россией, чтобы решить территориальный спор по Курильским островам. Об этом заявила новый глава МИД страны Еко Камикава в ходе своей первой пресс-конференции после назначения.

«Что касается проблемы северных территорий (южная часть Курильских островов — прим. URA.RU), мы будем твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — заявила Еко Камикава, ее слова передает ТАСС. Она отметила, что Японии также следует решить вопрос по допуску к могилам бывших японских жителей, которые находятся на островах. По ее словам, страна будет добиваться от России возобновления таких поездок.

На пресс-конференции Еко Камикава также сообщила, что страна, как и другие государства G7, не будет отзывать санкции против России. Однако Япония будет выстраивать свою политику с РФ, исходя из национальных интересов.

После Второй мировой войны Япония и СССР не подписали мирный договор. Сейчас Япония хочет заполучить Курильские острова, которые достались Союзу после войны в 1945 году. Тогда Япония подписала договор, по которому страна отказалась от территориальных претензий. Спустя время государство возобновило обсуждение принадлежности Курильских островов.

В 2023 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вопрос Курильских островов закрыт для Японии. Спустя время она заявила, что Россия осудит страну, если она будет оспаривать принадлежность островов.