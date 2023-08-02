Захарова дала понять Японии, что спор за Курилы окончен

Если Япония будет оспаривать принадлежность Курильских островов, то Россия воспримет это как вмешательство во внутренние дела. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Южные Курильские острова — неотъемлемая часть РФ по итогам Второй мировой войны, ввиду этого абсолютно неоспоримого факта любые так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства в наши дела», — заявила Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС. Она также отметила, что действия Японии в отношении Курильских островов могут расцениваться как нарушение Устава ООН.
После Второй мировой войны Япония несколько раз пыталась оспорить принадлежность островов. Однако это не принесло результатов.
Прямого договора между Россией и Японией по принадлежности Курильских островов нет. Япония пыталась провести с российской стороной переговоры, однако получала отказ из-за введенных санкций против РФ.
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