Челябинская область вошла в топ-3 регинов РФ с низкими ценами на бензин

14 сентября 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

В Челябинской области одни из самых низких цен на бензин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область заняла второе место в рейтинге субъектов РФ с самыми низкими ценами на бензин марки АИ-92. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, средняя цена этого топлива не превышает 48 рублей. «Средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области составила 47,66 рубля за литр, и это второе наименьшее значение среди всех субъектов РФ. При этом цена на бензин данной марки в нашем регионе ниже, чем в среднем по стране (50,67 рубля за литр) и УрФО (48,91 рубля за литр)», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. Там отметили, что цены на бензин марки АИ-95 в Челябинской области также одни из самых низких — 52,37 рубля за литр. Ниже цены на данную марку бензина только в Ярославской области (52,27 рубля за литр), Томской области (52,20 рубля за литр), Алтайском крае (51,94 рубля за литр), Омской области (51,86 рубля за литр) и Курганской области (51,65 рубля за литр). Область входит в топ по ценам на бензин, даже несмотря на августовское повышение стоимости. По данным Челябинскстата, по отношению к июлю прирост составил 3,1%. При этом с декабря 2022 года стоимость топливо выросла сразу на 10%.

Челябинская область заняла второе место в рейтинге субъектов РФ с самыми низкими ценами на бензин марки АИ-92. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, средняя цена этого топлива не превышает 48 рублей. «Средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области составила 47,66 рубля за литр, и это второе наименьшее значение среди всех субъектов РФ. При этом цена на бензин данной марки в нашем регионе ниже, чем в среднем по стране (50,67 рубля за литр) и УрФО (48,91 рубля за литр)», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. Там отметили, что цены на бензин марки АИ-95 в Челябинской области также одни из самых низких — 52,37 рубля за литр. Ниже цены на данную марку бензина только в Ярославской области (52,27 рубля за литр), Томской области (52,20 рубля за литр), Алтайском крае (51,94 рубля за литр), Омской области (51,86 рубля за литр) и Курганской области (51,65 рубля за литр). Область входит в топ по ценам на бензин, даже несмотря на августовское повышение стоимости. По данным Челябинскстата, по отношению к июлю прирост составил 3,1%. При этом с декабря 2022 года стоимость топливо выросла сразу на 10%.