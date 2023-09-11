Бензин АИ-95 показал самый значительный рост Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области бензин марки АИ-95 с начала года подорожал на 10%. Как сообщили в пресс-службе Челябинскстата, по отношению к июлю прирост составил 3,1%.

«Индекс потребительских цен на бензин автомобильный АИ-95 в августе 2023 года к июлю 2023 года составил 103,1%. К декабрю 2022 года прирост достиг 10%», — отметили в Челябинскстате.

При этом другие марки также стали стоить дороже, но в меньшей степени. Цена на АИ-92 выросла с начала года на 9,5%. Стоимость АИ-98 увеличилась на 8,1%. Ниже других темп прироста цен дизельного топлива — с декабря всего 2,8%.

В течение года стоимость бензина не росла, а в январе даже снижалась в сравнении с показателем годовой давности. В мае стоимость топлива в Челябинской области была названа одной из самых низких в стране. Значительный рост аграрии зафиксировали в период уборочной кампании. Изменение цен на мелкооптовом рынке изучат специалисты управления антимонопольной службы.