11 сентября 2023

В Челябинской области бензин подорожал на 10%. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Бензин АИ-95 показал самый значительный рост Фото:

В Челябинской области бензин марки АИ-95 с начала года подорожал на 10%. Как сообщили в пресс-службе Челябинскстата, по отношению к июлю прирост составил 3,1%.

«Индекс потребительских цен на бензин автомобильный АИ-95 в августе 2023 года к июлю 2023 года составил 103,1%. К декабрю 2022 года прирост достиг 10%», — отметили в Челябинскстате.

При этом другие марки также стали стоить дороже, но в меньшей степени. Цена на АИ-92 выросла с начала года на 9,5%. Стоимость АИ-98 увеличилась на 8,1%. Ниже других темп прироста цен дизельного топлива — с декабря всего 2,8%.

В течение года стоимость бензина не росла, а в январе даже снижалась в сравнении с показателем годовой давности. В мае стоимость топлива в Челябинской области была названа одной из самых низких в стране. Значительный рост аграрии зафиксировали в период уборочной кампании. Изменение цен на мелкооптовом рынке изучат специалисты управления антимонопольной службы.

Наиболее значительно подорожал бензин марки АИ-95
Наиболее значительно подорожал бензин марки АИ-95

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В Челябинской области бензин марки АИ-95 с начала года подорожал на 10%. Как сообщили в пресс-службе Челябинскстата, по отношению к июлю прирост составил 3,1%. «Индекс потребительских цен на бензин автомобильный АИ-95 в августе 2023 года к июлю 2023 года составил 103,1%. К декабрю 2022 года прирост достиг 10%», — отметили в Челябинскстате. При этом другие марки также стали стоить дороже, но в меньшей степени. Цена на АИ-92 выросла с начала года на 9,5%. Стоимость АИ-98 увеличилась на 8,1%. Ниже других темп прироста цен дизельного топлива — с декабря всего 2,8%. В течение года стоимость бензина не росла, а в январе даже снижалась в сравнении с показателем годовой давности. В мае стоимость топлива в Челябинской области была названа одной из самых низких в стране. Значительный рост аграрии зафиксировали в период уборочной кампании. Изменение цен на мелкооптовом рынке изучат специалисты управления антимонопольной службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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