13 сентября 2023

Курганские детдомовцы учатся выращивать капусту и разводить пчел. Видео

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Алексей Текслер в Красноармейском муниципальном районе ознакомился с ходом уборочных работ, посетил объекты благоустройства, социальные, спортивные и образовательные учреждения. Челябинск, капуста, овощи, продукты, урожай, продуктовая корзина, еда, сельское хозяйство
Курганские чиновники учат детдомовцев выращивать овощи Фото:

В детском доме села Введенское Курганской области местных воспитанников учат с малых лет разводить скот и пчел, а также выращивать овощи. Об этом сообщает сайт областного правительства.

«Для ремонта и комфортного проживания воспитанников Введенского детдома было направлено порядка 20 млн рублей. <…> Также здесь были построены теплицы — ребята выращивают при помощи взрослых капусту и другие овощи, учатся разводить кур и пчел», — рассказала в видеоролике глава регионального соцуправления Елена Ситникова. Главными целями изменений чиновница назвала безопасность детей и приобщение их к труду.

В корпусе учреждения был сделан ремонт, обустроены комнаты воспитанников. Чиновники выполнили наказ губернатора Вадима Шумкова и стали приучать детей к труду. На территории детского дома появились курятник, теплицы и ульи. С помощью взрослых дети учатся ухаживать за животными, культивировать сельхозпродукцию и разводить пчел. «Готовим ребят к самостоятельной дальнейшей жизни, чтобы они у нас не были белоручками», — сообщила чиновница.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор раскритиковал современные уроки технологии. Глава региона считает, что на таких уроках детей нужно приучать к труду.

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В детском доме села Введенское Курганской области местных воспитанников учат с малых лет разводить скот и пчел, а также выращивать овощи. Об этом сообщает сайт областного правительства. «Для ремонта и комфортного проживания воспитанников Введенского детдома было направлено порядка 20 млн рублей. <…> Также здесь были построены теплицы — ребята выращивают при помощи взрослых капусту и другие овощи, учатся разводить кур и пчел», — рассказала в видеоролике глава регионального соцуправления Елена Ситникова. Главными целями изменений чиновница назвала безопасность детей и приобщение их к труду. В корпусе учреждения был сделан ремонт, обустроены комнаты воспитанников. Чиновники выполнили наказ губернатора Вадима Шумкова и стали приучать детей к труду. На территории детского дома появились курятник, теплицы и ульи. С помощью взрослых дети учатся ухаживать за животными, культивировать сельхозпродукцию и разводить пчел. «Готовим ребят к самостоятельной дальнейшей жизни, чтобы они у нас не были белоручками», — сообщила чиновница. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор раскритиковал современные уроки технологии. Глава региона считает, что на таких уроках детей нужно приучать к труду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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