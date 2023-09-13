Курганские детдомовцы учатся выращивать капусту и разводить пчел. Видео

14 сентября 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Курганские чиновники учат детдомовцев выращивать овощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В детском доме села Введенское Курганской области местных воспитанников учат с малых лет разводить скот и пчел, а также выращивать овощи. Об этом сообщает сайт областного правительства. «Для ремонта и комфортного проживания воспитанников Введенского детдома было направлено порядка 20 млн рублей. <…> Также здесь были построены теплицы — ребята выращивают при помощи взрослых капусту и другие овощи, учатся разводить кур и пчел», — рассказала в видеоролике глава регионального соцуправления Елена Ситникова. Главными целями изменений чиновница назвала безопасность детей и приобщение их к труду. В корпусе учреждения был сделан ремонт, обустроены комнаты воспитанников. Чиновники выполнили наказ губернатора Вадима Шумкова и стали приучать детей к труду. На территории детского дома появились курятник, теплицы и ульи. С помощью взрослых дети учатся ухаживать за животными, культивировать сельхозпродукцию и разводить пчел. «Готовим ребят к самостоятельной дальнейшей жизни, чтобы они у нас не были белоручками», — сообщила чиновница. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор раскритиковал современные уроки технологии. Глава региона считает, что на таких уроках детей нужно приучать к труду.

В детском доме села Введенское Курганской области местных воспитанников учат с малых лет разводить скот и пчел, а также выращивать овощи. Об этом сообщает сайт областного правительства. «Для ремонта и комфортного проживания воспитанников Введенского детдома было направлено порядка 20 млн рублей. <…> Также здесь были построены теплицы — ребята выращивают при помощи взрослых капусту и другие овощи, учатся разводить кур и пчел», — рассказала в видеоролике глава регионального соцуправления Елена Ситникова. Главными целями изменений чиновница назвала безопасность детей и приобщение их к труду. В корпусе учреждения был сделан ремонт, обустроены комнаты воспитанников. Чиновники выполнили наказ губернатора Вадима Шумкова и стали приучать детей к труду. На территории детского дома появились курятник, теплицы и ульи. С помощью взрослых дети учатся ухаживать за животными, культивировать сельхозпродукцию и разводить пчел. «Готовим ребят к самостоятельной дальнейшей жизни, чтобы они у нас не были белоручками», — сообщила чиновница. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор раскритиковал современные уроки технологии. Глава региона считает, что на таких уроках детей нужно приучать к труду.