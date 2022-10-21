21 октября 2022
20 октября 2022

Курганский губернатор заявил о необходимости трудового воспитания в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация проекта КРТ «Озеро Черное». Курган, шумков вадим
По словам Шумкова, в школах совершили глупость, исключив уроки труда Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в школах необходимо восстановить трудовое воспитание. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Еще раз повторил коллегам — в школах нужно последовательно восстанавливать уроки полноценного трудового воспитания. Дети должны своевременно получать реальные трудовые навыки», — рассказал Шумков.

Вадим Шумков написал, что в школах «совершили откровенную глупость, исключая уроки труда и переводя их в некие безликие „технологии“». «Школа должна готовить полноценных граждан общества развития и созидания, а не потребителей», — отметил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области закрыли школу из-за протекающей крыши. Жители села Баярак написали губернатору Шумкову и попросили его вмешаться.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в школах необходимо восстановить трудовое воспитание. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Еще раз повторил коллегам — в школах нужно последовательно восстанавливать уроки полноценного трудового воспитания. Дети должны своевременно получать реальные трудовые навыки», — рассказал Шумков. Вадим Шумков написал, что в школах «совершили откровенную глупость, исключая уроки труда и переводя их в некие безликие „технологии“». «Школа должна готовить полноценных граждан общества развития и созидания, а не потребителей», — отметил губернатор. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области закрыли школу из-за протекающей крыши. Жители села Баярак написали губернатору Шумкову и попросили его вмешаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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