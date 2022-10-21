Курганский губернатор заявил о необходимости трудового воспитания в школах

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в школах необходимо восстановить трудовое воспитание. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Еще раз повторил коллегам — в школах нужно последовательно восстанавливать уроки полноценного трудового воспитания. Дети должны своевременно получать реальные трудовые навыки», — рассказал Шумков.
Вадим Шумков написал, что в школах «совершили откровенную глупость, исключая уроки труда и переводя их в некие безликие „технологии“». «Школа должна готовить полноценных граждан общества развития и созидания, а не потребителей», — отметил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области закрыли школу из-за протекающей крыши. Жители села Баярак написали губернатору Шумкову и попросили его вмешаться.
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