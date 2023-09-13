13 сентября 2023
12 сентября 2023

Ямалец ограбил ювелирный магазин, вооружившись ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Грабитель из Лабытнанги угрожал ножом продавцу в ювелирном магазине (фото из архива) Фото:

Житель города Лабытнанги получил срок за разбой: он ограбил ювелирный магазин, вооружившись ножом. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.

«В августе 2022 года мужчина, угрожая ножом продавцу ювелирного магазина, похитил из кассы 50 тысяч рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также его ждет ограничение свободы сроком на один год», — сообщает ведомство.

Ранее в ЯНАО вахтовик-рецидивист жестоко убил женщину ради украшений и денег. Он нанес ей не менее 60 ударов ногами и руками по различным частям тела.

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Житель города Лабытнанги получил срок за разбой: он ограбил ювелирный магазин, вооружившись ножом. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО. «В августе 2022 года мужчина, угрожая ножом продавцу ювелирного магазина, похитил из кассы 50 тысяч рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также его ждет ограничение свободы сроком на один год», — сообщает ведомство. Ранее в ЯНАО вахтовик-рецидивист жестоко убил женщину ради украшений и денег. Он нанес ей не менее 60 ударов ногами и руками по различным частям тела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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