Ямалец ограбил ювелирный магазин, вооружившись ножом

Житель города Лабытнанги получил срок за разбой: он ограбил ювелирный магазин, вооружившись ножом. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.
«В августе 2022 года мужчина, угрожая ножом продавцу ювелирного магазина, похитил из кассы 50 тысяч рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также его ждет ограничение свободы сроком на один год», — сообщает ведомство.
Ранее в ЯНАО вахтовик-рецидивист жестоко убил женщину ради украшений и денег. Он нанес ей не менее 60 ударов ногами и руками по различным частям тела.
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