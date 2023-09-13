13 сентября 2023

В центральном районе Кургана ищут мальчика в камуфляже

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок ушел из дома днем 13 сентября (архивное фото)
Ребенок ушел из дома днем 13 сентября (архивное фото) Фото:

В Кургане ведется поиск пропавшего десятилетнего мальчика, который одет в камуфляжную форму и фиолетовую куртку. Информацию об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в сообществе «ВКонтакте».

«Пропал ребенок, 10 лет, Центральный район, город Курган. Днем 13 сентября вышел из дома и не вернулся», — указано в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте».

В УМВД Кургана корреспонденту URA.RU уточнили, что мальчик еще не найден, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Вечером 13 сентября в полицию обратился отец с заявлением о том, что мальчик пропал.

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В Кургане ведется поиск пропавшего десятилетнего мальчика, который одет в камуфляжную форму и фиолетовую куртку. Информацию об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в сообществе «ВКонтакте». «Пропал ребенок, 10 лет, Центральный район, город Курган. Днем 13 сентября вышел из дома и не вернулся», — указано в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте». В УМВД Кургана корреспонденту URA.RU уточнили, что мальчик еще не найден, ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Вечером 13 сентября в полицию обратился отец с заявлением о том, что мальчик пропал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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