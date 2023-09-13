13 сентября 2023

В Челябинске эвакуировали учеников лицея

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа комиссар. Курган , полиция, наряд полиции
Полицейские не нашли взрывных устройств Фото:

В Челябинске утром 14 сентября эвакуировали учеников лицея №35. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на электронный почтовый ящик учреждения пришло письмо с угрозой минирования.

«На электронную почту образовательного учреждения поступило анонимное письмо с угрозой минирования. К месту были стянуты оперативные службы, детей вывели из помещений на улицу на безопасное расстояние», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что в ходе проверки сообщения никаких взрывных устройств не обнаружено. Сейчас идет поиск того, кто мог отправить заведомо ложное сообщение о минировании.

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В Челябинске утром 14 сентября эвакуировали учеников лицея №35. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на электронный почтовый ящик учреждения пришло письмо с угрозой минирования. «На электронную почту образовательного учреждения поступило анонимное письмо с угрозой минирования. К месту были стянуты оперативные службы, детей вывели из помещений на улицу на безопасное расстояние», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что в ходе проверки сообщения никаких взрывных устройств не обнаружено. Сейчас идет поиск того, кто мог отправить заведомо ложное сообщение о минировании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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