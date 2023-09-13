В Челябинске эвакуировали учеников лицея

Полицейские не нашли взрывных устройств
В Челябинске утром 14 сентября эвакуировали учеников лицея №35. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на электронный почтовый ящик учреждения пришло письмо с угрозой минирования.
«На электронную почту образовательного учреждения поступило анонимное письмо с угрозой минирования. К месту были стянуты оперативные службы, детей вывели из помещений на улицу на безопасное расстояние», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Там отметили, что в ходе проверки сообщения никаких взрывных устройств не обнаружено. Сейчас идет поиск того, кто мог отправить заведомо ложное сообщение о минировании.
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