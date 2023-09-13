13 сентября 2023

Фронтмен новой думы Екатеринбурга выиграл борьбу за высокую должность

Алексей Вихарев возглавил фракцию «Единой России» в думе Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в ЕГД. Екатеринбург , вихарев алексей
Алексей Вихарев набрал наибольшее среди победивших одномандатников число голосов на выборах Фото:

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, контролирующий до семи голосов, возглавил фракцию «Единой России» (27 человек). Решение, которое накануне анонсировало URA.RU, утвердили на президиуме регионального политсовета ЕР, передает корреспондент агентства.

По последней информации, конкурентами Вихарева были будущий первый вице-спикер Михаил Матвеев («Ренова»), депутат-застройщик Владимир Крицкий (ЛСР) и директор школы Татьяна Вяткина. Преимуществом Вихарева в аппаратной интриге было набранное им в 19-м округе количество голосов — 7493, или 70,3%. Это больше, чем у любого из других победивших одномандатников.

В предыдущем созыве Вихарев возглавлял комиссию по местному самоуправлению. В феврале 2020-го его лишили этого статуса по инициативе его соперника, тогдашнего спикера думы Игоря Володина.

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Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, контролирующий до семи голосов, возглавил фракцию «Единой России» (27 человек). Решение, которое накануне анонсировало URA.RU, утвердили на президиуме регионального политсовета ЕР, передает корреспондент агентства. По последней информации, конкурентами Вихарева были будущий первый вице-спикер Михаил Матвеев («Ренова»), депутат-застройщик Владимир Крицкий (ЛСР) и директор школы Татьяна Вяткина. Преимуществом Вихарева в аппаратной интриге было набранное им в 19-м округе количество голосов — 7493, или 70,3%. Это больше, чем у любого из других победивших одномандатников. В предыдущем созыве Вихарев возглавлял комиссию по местному самоуправлению. В феврале 2020-го его лишили этого статуса по инициативе его соперника, тогдашнего спикера думы Игоря Володина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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