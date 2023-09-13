Фронтмен новой думы Екатеринбурга выиграл борьбу за высокую должность

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, контролирующий до семи голосов, возглавил фракцию «Единой России» (27 человек). Решение, которое накануне анонсировало URA.RU, утвердили на президиуме регионального политсовета ЕР, передает корреспондент агентства.
По последней информации, конкурентами Вихарева были будущий первый вице-спикер Михаил Матвеев («Ренова»), депутат-застройщик Владимир Крицкий (ЛСР) и директор школы Татьяна Вяткина. Преимуществом Вихарева в аппаратной интриге было набранное им в 19-м округе количество голосов — 7493, или 70,3%. Это больше, чем у любого из других победивших одномандатников.
В предыдущем созыве Вихарев возглавлял комиссию по местному самоуправлению. В феврале 2020-го его лишили этого статуса по инициативе его соперника, тогдашнего спикера думы Игоря Володина.
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