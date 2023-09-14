Мишустин показал, что ждет города Донбасса после окончания СВО

Мишустин показал перспективы, которые ждут новые регионы после СВО

14 сентября 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин показал перспективы, которые ждут новые регионы Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин показал перспективы, которые ждут новые территории по окончании боевых действий на примере восстановления порта в Мариуполе. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя итоги заседания правительства 14 сентября, которое провел Мишустин. «Это демонстрация всем остальным территориям, что как только боевые действия будут отодвинуты, у них будет все то же самое — придут серьезнейшие проекты. Это показывает тот уровень жизни, который ждет людей. В Мариуполе выстраивается нормальная мирная жизнь. Восстановление порта идет с использованием новых, современных технологий. Это будет порт XXI века. Мариуполь является портовым городом, это важная часть экономики города, а для России в целом — логистики в Азовском море», — отметил Солонников. Обращаясь к коллегам в начале заседания правительства, премьер Мишустин отметил, что в Мариуполе расположена единственная на Азовском море глубоководная грузовая гавань, через которую переваливаются тысячи тонн строительных материалов и других крайне важных для людей и бизнеса товаров и сырья. «Однако ключевые объекты морского порта Мариуполь нуждаются в восстановлении. Среди них — железнодорожные депо и разъезды, электроподстанции и мастерские, склады и автодороги», — пояснил премьер. На восстановление порта будет направлено около 1 млрд рублей. «Такое решение позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России, что имеет первостепенное значение для строительства жилья, работы промышленных предприятий и обеспечения снабжения людей всем необходимым», — подытожил Мишустин. Президент РФ Владимир Путин лично посетил Мариуполь в марте этого года. Он поручил вывести новые субъекты РФ на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг и многим другим параметрам качества жизни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин показал перспективы, которые ждут новые территории по окончании боевых действий на примере восстановления порта в Мариуполе. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя итоги заседания правительства 14 сентября, которое провел Мишустин. «Это демонстрация всем остальным территориям, что как только боевые действия будут отодвинуты, у них будет все то же самое — придут серьезнейшие проекты. Это показывает тот уровень жизни, который ждет людей. В Мариуполе выстраивается нормальная мирная жизнь. Восстановление порта идет с использованием новых, современных технологий. Это будет порт XXI века. Мариуполь является портовым городом, это важная часть экономики города, а для России в целом — логистики в Азовском море», — отметил Солонников. Обращаясь к коллегам в начале заседания правительства, премьер Мишустин отметил, что в Мариуполе расположена единственная на Азовском море глубоководная грузовая гавань, через которую переваливаются тысячи тонн строительных материалов и других крайне важных для людей и бизнеса товаров и сырья. «Однако ключевые объекты морского порта Мариуполь нуждаются в восстановлении. Среди них — железнодорожные депо и разъезды, электроподстанции и мастерские, склады и автодороги», — пояснил премьер. На восстановление порта будет направлено около 1 млрд рублей. «Такое решение позволит увеличить пропускную способность порта, повысить устойчивость и связанность транспортного комплекса юга России, что имеет первостепенное значение для строительства жилья, работы промышленных предприятий и обеспечения снабжения людей всем необходимым», — подытожил Мишустин. Президент РФ Владимир Путин лично посетил Мариуполь в марте этого года. Он поручил вывести новые субъекты РФ на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг и многим другим параметрам качества жизни.