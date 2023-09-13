13 сентября 2023

Взрыв на «Курганмашзаводе» не повлиял на гособоронзаказ

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
Происшествие на КМЗ не повлияло на выполнение госзаказа Минобороны РФ Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Взрыв паров керосина, который произошел на военном предприятии «Курганмашзавод», не повлиял на выполнение гособоронзаказа Минобороны РФ. Об этом корреспонденту URA.RU cообщили в пресс-службе КМЗ. Ранее стало известно, что происшествие случилось из-за нарушений техники безопасности.

«Последствия происшествия оперативно ликвидированы и не оказали влияния на работу предприятия. „Курганмашзавод“ продолжает выполнять гособоронзаказ в штатном режиме. Создана комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе оборонного завода.

ПАО «Курганмашзавод» в рамках гособоронзаказа производит для Минобороны РФ боевые машины пехоты и десанта. В частности, БМП-3 и машины на их базе. Также предприятие создает десантную технику БМД-4М и БТР-МДМ. КМЗ входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» произошел взрыв из-за нарушения техники безопасности. В ходе него пострадали двое работников. По информации КМЗ, пострадавшие доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. Возгорание, произошедшее из-за взрыва паров керосина, ликвидировано.

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Взрыв паров керосина, который произошел на военном предприятии «Курганмашзавод», не повлиял на выполнение гособоронзаказа Минобороны РФ. Об этом корреспонденту URA.RU cообщили в пресс-службе КМЗ. Ранее стало известно, что происшествие случилось из-за нарушений техники безопасности. «Последствия происшествия оперативно ликвидированы и не оказали влияния на работу предприятия. „Курганмашзавод“ продолжает выполнять гособоронзаказ в штатном режиме. Создана комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе оборонного завода. ПАО «Курганмашзавод» в рамках гособоронзаказа производит для Минобороны РФ боевые машины пехоты и десанта. В частности, БМП-3 и машины на их базе. Также предприятие создает десантную технику БМД-4М и БТР-МДМ. КМЗ входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» произошел взрыв из-за нарушения техники безопасности. В ходе него пострадали двое работников. По информации КМЗ, пострадавшие доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. Возгорание, произошедшее из-за взрыва паров керосина, ликвидировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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