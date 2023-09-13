Взрыв на «Курганмашзаводе» не повлиял на гособоронзаказ

Взрыв паров керосина, который произошел на военном предприятии «Курганмашзавод», не повлиял на выполнение гособоронзаказа Минобороны РФ. Об этом корреспонденту URA.RU cообщили в пресс-службе КМЗ. Ранее стало известно, что происшествие случилось из-за нарушений техники безопасности.
«Последствия происшествия оперативно ликвидированы и не оказали влияния на работу предприятия. „Курганмашзавод“ продолжает выполнять гособоронзаказ в штатном режиме. Создана комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе оборонного завода.
ПАО «Курганмашзавод» в рамках гособоронзаказа производит для Минобороны РФ боевые машины пехоты и десанта. В частности, БМП-3 и машины на их базе. Также предприятие создает десантную технику БМД-4М и БТР-МДМ. КМЗ входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.
Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» произошел взрыв из-за нарушения техники безопасности. В ходе него пострадали двое работников. По информации КМЗ, пострадавшие доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. Возгорание, произошедшее из-за взрыва паров керосина, ликвидировано.
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