13 сентября 2023

Следователи проведут проверку после взрыва на «Курганмашзаводе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, кмз, завод кмз
В Кургане следователи проводят проверку на КМЗ Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

В Кургане следователи проводят доследственную проверку после травмирования рабочих на «Курганском машиностроительном заводе». Сотрудники оборонного предприятия получили травмы после взрыва. Информация о проверке появилась в telegram-канале управления.

«На территории предприятия при проведении сварочных работ были травмированы двое рабочих. По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области организована и проводится доследственная проверка», — сообщает следственное управление. Проверка устанавливает обстоятельства инцидента, по ее итогам примут решение.

Рабочие «Курганмашзавода» получили травмы 13 сентября, когда проводили сварочные работы в цехе. При сварке разгерметизировался топливный бак. При взрыве емкости рабочие были травмированы, после чего доставлены в больницу. Следователи проверят соблюдение техники безопасности на заводе.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганском военном заводе произошел взрыв и пострадали люди. На предприятии сообщили, что жизни сотрудников ничего не угрожает, завод работает в штатном режиме.

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В Кургане следователи проводят доследственную проверку после травмирования рабочих на «Курганском машиностроительном заводе». Сотрудники оборонного предприятия получили травмы после взрыва. Информация о проверке появилась в telegram-канале управления. «На территории предприятия при проведении сварочных работ были травмированы двое рабочих. По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области организована и проводится доследственная проверка», — сообщает следственное управление. Проверка устанавливает обстоятельства инцидента, по ее итогам примут решение. Рабочие «Курганмашзавода» получили травмы 13 сентября, когда проводили сварочные работы в цехе. При сварке разгерметизировался топливный бак. При взрыве емкости рабочие были травмированы, после чего доставлены в больницу. Следователи проверят соблюдение техники безопасности на заводе. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском военном заводе произошел взрыв и пострадали люди. На предприятии сообщили, что жизни сотрудников ничего не угрожает, завод работает в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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