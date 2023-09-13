Следователи проведут проверку после взрыва на «Курганмашзаводе»

В Кургане следователи проводят доследственную проверку после травмирования рабочих на «Курганском машиностроительном заводе». Сотрудники оборонного предприятия получили травмы после взрыва. Информация о проверке появилась в telegram-канале управления.
«На территории предприятия при проведении сварочных работ были травмированы двое рабочих. По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области организована и проводится доследственная проверка», — сообщает следственное управление. Проверка устанавливает обстоятельства инцидента, по ее итогам примут решение.
Рабочие «Курганмашзавода» получили травмы 13 сентября, когда проводили сварочные работы в цехе. При сварке разгерметизировался топливный бак. При взрыве емкости рабочие были травмированы, после чего доставлены в больницу. Следователи проверят соблюдение техники безопасности на заводе.
Ранее URA.RU сообщало, что на курганском военном заводе произошел взрыв и пострадали люди. На предприятии сообщили, что жизни сотрудников ничего не угрожает, завод работает в штатном режиме.
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