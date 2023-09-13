В Перми запустили трамваи на отремонтированной улице Куйбышева. Фоторепортаж

14 сентября 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Трамвайные пути ремонтировали с апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми 14 сентября запустили трамвайное движение по улице Куйбышева после масштабной реконструкции путей. Обновление магистрали началось еще в апреле 2023 года, сроки окончания работ переносились неоднократно. Согласно концессионному соглашению, подрядчик «Мовиста регионы Пермь» должен отремонтировать 35 км железнодорожных путей в городе и закупить новые вагоны. Сейчас по линии, смонтированной по бесшовной технологии, ходят трамваи маршрута №5. Задействованы все типы вагонов, которые имеются в распоряжении пермского депо. Пассажиры могут попасть как на новые 71-911 «City Star» в модификации 71-911ЕМ «Львенок», так и на более устаревшие 71-619 (КТМ-19) и самые старые модели, эксплуатируемые в Перми, «КТМ-5М3». Подробнее о том, как отремонтировали пути для одного из самых важных трамвайных маршрутов города, в фоторепортаже URA.RU.

В Перми 14 сентября запустили трамвайное движение по улице Куйбышева после масштабной реконструкции путей. Обновление магистрали началось еще в апреле 2023 года, сроки окончания работ переносились неоднократно. Согласно концессионному соглашению, подрядчик «Мовиста регионы Пермь» должен отремонтировать 35 км железнодорожных путей в городе и закупить новые вагоны. Сейчас по линии, смонтированной по бесшовной технологии, ходят трамваи маршрута №5. Задействованы все типы вагонов, которые имеются в распоряжении пермского депо. Пассажиры могут попасть как на новые 71-911 «City Star» в модификации 71-911ЕМ «Львенок», так и на более устаревшие 71-619 (КТМ-19) и самые старые модели, эксплуатируемые в Перми, «КТМ-5М3». Подробнее о том, как отремонтировали пути для одного из самых важных трамвайных маршрутов города, в фоторепортаже URA.RU.