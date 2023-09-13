В интернете распространяется слух о постройках «докатастрофного мира» на Урале

В социальных сетях распространяют информацию о том, что Дидинский туннель, расположенный на Урале, был якобы построен древними цивилизациями в «докатастрофном мире». В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данная информация — фейк.
Корреспондент URA.RU обзвонил ряд историков, все они сообщили о том, что такого понятия, как «докатострофный мир», нет. Как отметил историк Олег Хлобустов, у этого термина нет научного подтверждения и трактовать его значение можно только на основании мифов.
«Были катастрофы, скажем, уничтожение Атлантиды или других континентов и праконтинентов. До нас это дошло в виде мифов», — сказал Олег Хлобустов в беседе с URA.RU.
Утверждение о том, что туннель был построен древними цивилизациями, также расходится с реальной датой его постройки — 1917 год. Об этом свидетельствуют исторические материалы с портала «Наш Урал», который уже больше 10 лет предоставляет проверенную и достоверную информацию о достопримечательностях УрФО.
На сайте проекта «Лапша Медиа» теперь можно опубликовать собственное опровержение фейка. Как это сделать — читайте
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