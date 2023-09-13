13 сентября 2023

В интернете распространяется слух о постройках «докатастрофного мира» на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Западная фильтровальная станция МУП "Водоканал". Екатеринбург, река, туннель, тоннель
На Урале нет построек древнейших цивилизаций Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях распространяют информацию о том, что Дидинский туннель, расположенный на Урале, был якобы построен древними цивилизациями в «докатастрофном мире». В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данная информация — фейк.

Корреспондент URA.RU обзвонил ряд историков, все они сообщили о том, что такого понятия, как «докатострофный мир», нет. Как отметил историк Олег Хлобустов, у этого термина нет научного подтверждения и трактовать его значение можно только на основании мифов.

«Были катастрофы, скажем, уничтожение Атлантиды или других континентов и праконтинентов. До нас это дошло в виде мифов», — сказал Олег Хлобустов в беседе с URA.RU.

Утверждение о том, что туннель был построен древними цивилизациями, также расходится с реальной датой его постройки — 1917 год. Об этом свидетельствуют исторические материалы с портала «Наш Урал», который уже больше 10 лет предоставляет проверенную и достоверную информацию о достопримечательностях УрФО.

На сайте проекта «Лапша Медиа» теперь можно опубликовать собственное опровержение фейка. Как это сделать — читайте здесь.

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В социальных сетях распространяют информацию о том, что Дидинский туннель, расположенный на Урале, был якобы построен древними цивилизациями в «докатастрофном мире». В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что данная информация — фейк. Корреспондент URA.RU обзвонил ряд историков, все они сообщили о том, что такого понятия, как «докатострофный мир», нет. Как отметил историк Олег Хлобустов, у этого термина нет научного подтверждения и трактовать его значение можно только на основании мифов. «Были катастрофы, скажем, уничтожение Атлантиды или других континентов и праконтинентов. До нас это дошло в виде мифов», — сказал Олег Хлобустов в беседе с URA.RU. Утверждение о том, что туннель был построен древними цивилизациями, также расходится с реальной датой его постройки — 1917 год. Об этом свидетельствуют исторические материалы с портала «Наш Урал», который уже больше 10 лет предоставляет проверенную и достоверную информацию о достопримечательностях УрФО. На сайте проекта «Лапша Медиа» теперь можно опубликовать собственное опровержение фейка. Как это сделать — читайте здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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