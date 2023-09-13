Ректор крупнейшего вуза на Урале летит с важной задачей в Боснию и Герцеговину

Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров проведет рабочую встречу в Боснии и Герцеговине. Там он встретится с премьер-министром Радованом Вишковичем и ректором университета Баня-Луки Радославом Гаяниным.
«Ректор Виктор Кокшаров проведет встречи с Радованом Вишковичем и руководителями трех ведомств — энергетики и горного дела, торговли и туризма, научно-технологического развития, высшего образования и информационного общества. Также представители УрФУ встретятся с ректором университета Баня-Луки Радославом Гаяниным», — пишет официальный telegram-канал вуза.
Представители вуза примут участие в церемонии ко Дню сербского единства, свободы и государственного флага. На мероприятии УрФУ представит свои программы магистратуры.
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