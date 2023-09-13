Ректор крупнейшего вуза на Урале летит с важной задачей в Боснию и Герцеговину Ректор УрФУ Кокшаров встретится с премьер-министром Вишковичем 14 сентября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 + Виктор Кокшаров проведет ряд встреч в Боснии и Герцеговине Фото: Илья Московец © URA.RU Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров проведет рабочую встречу в Боснии и Герцеговине. Там он встретится с премьер-министром Радованом Вишковичем и ректором университета Баня-Луки Радославом Гаяниным. «Ректор Виктор Кокшаров проведет встречи с Радованом Вишковичем и руководителями трех ведомств — энергетики и горного дела, торговли и туризма, научно-технологического развития, высшего образования и информационного общества. Также представители УрФУ встретятся с ректором университета Баня-Луки Радославом Гаяниным», — пишет официальный telegram-канал вуза. Представители вуза примут участие в церемонии ко Дню сербского единства, свободы и государственного флага. На мероприятии УрФУ представит свои программы магистратуры. Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров проведет рабочую встречу в Боснии и Герцеговине. Там он встретится с премьер-министром Радованом Вишковичем и ректором университета Баня-Луки Радославом Гаяниным. «Ректор Виктор Кокшаров проведет встречи с Радованом Вишковичем и руководителями трех ведомств — энергетики и горного дела, торговли и туризма, научно-технологического развития, высшего образования и информационного общества. Также представители УрФУ встретятся с ректором университета Баня-Луки Радославом Гаяниным», — пишет официальный telegram-канал вуза. Представители вуза примут участие в церемонии ко Дню сербского единства, свободы и государственного флага. На мероприятии УрФУ представит свои программы магистратуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям